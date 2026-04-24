Neptun Deep va produce 8 miliarde de metri cubi de gaze anual, dar fără garanții de preț mai mic pentru consumatori

Piața europeană de gaze se ridică la aproximativ 350 de miliarde de metri cubi anual, iar consumul din regiunea Europei Centrale și de Est – din care face parte și România – este estimat la 25-30 de miliarde de metri cubi. „Neptun Deep este 8 miliarde, deci e important să vedem proporțiile. Suntem mândri, dar trebuie analizat în context”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, citată vineri de Ziarul Financiar.

Prețurile nu vor depinde doar de gazul din Marea Neagră

Una dintre principalele întrebări legate de Neptun Deep este dacă producția internă va duce la scăderea prețurilor pentru consumatori. Potrivit șefei OMV Petrom, evoluția prețurilor nu va depinde exclusiv de acest proiect, ci de dinamica globală a pieței de gaze.

„În trecut, gazul rusesc seta preţul, acum aproape 50% din gazul din Europa provine sub formă de gaz natural lichefiat (GNL), adică TTF determină preţul. Prognozele globale indică posibilitatea unui excedent de GNL, ceea ce ar putea reduce preţul în Europa. Impactul este global, iar în România va fi influenţat de acest context”, a explicat Christina Verchere la ZF Power Summit 2026.

Prețul gazelor se formează în funcție de cerere și ofertă, iar cotațiile de la bursa olandeză de gaze (TTF) sunt folosite ca reper pentru majoritatea tranzacțiilor din Europa.

Nu se știe dacă gazul va fi mai ieftin

Reprezentantul OMV Petrom a subliniat că, în acest moment, nu se poate spune dacă gazul extras din Marea Neagră va fi mai ieftin sau mai scump decât cel tranzacționat pe piețele europene: „Încă nu se ştie dacă, odată cu Neptun, gazul nostru va fi mai ieftin sau mai scump decât TTF. Preţul va fi determinat de piaţa GNL”.

Producția va începe în 2027

În pofida acestor incertitudini legate de prețuri, proiectul rămâne esențial pentru securitatea energetică a României. „Neptun Deep este un game-changer pentru România, geografia nu este ideală în Marea Neagră, dar geologia este”, a declarat Verchere.

Proiectul, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, este estimat să înceapă producția în 2027, iar cantitățile de gaze extrase ar putea acoperi o parte importantă din consumul regional.

OMV Petrom își majorează investițiile

În paralel cu dezvoltarea Neptun Deep, OMV Petrom continuă să își majoreze investițiile. Pentru 2026, compania are un buget de peste 9 miliarde de lei, în creștere cu 23% față de anul anterior.

Potrivit Christinei Verchere, OMV se află „la unul dintre cele mai ridicate niveluri de investiţii”: „Am avut bilanţuri foarte puternice pe care le-am folosit pentru investiţii şi plăţi de dividende”.

Primele sonde sunt deja în lucru

Forajul pentru primele sonde a început deja în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră.

„Proiectul merge bine: am început deja forajul primelor sonde pentru zăcământul Pelican şi am avansat inclusiv spre Domino. Sonda de foraj (instalaţia de foraj offshore, n.r.) a ajuns acolo şi va fora şase sonde”, a precizat șefa OMV Petrom.

Pelican și Domino sunt principalele zăcăminte de gaze din perimetrul Neptun Deep, aflat la circa 160 km în largul Mării Negre, unde exploatarea se face în ape adânci. Proiectul presupune forarea a aproximativ 10 sonde – patru pe Pelican și șase pe Domino – conectate la infrastructura offshore care va transporta gazele către țărm. Rezervele totale sunt estimate la circa 100 de miliarde de metri cubi.

Componentele, produse în mai multe țări

Echipamentele care vor fi integrate în perimetrul Neptun Deep sunt produse în mai multe țări. Platforma offshore este construită în Indonezia, iar structura de susținere este realizată în Italia, urmând ca toate componentele să fie transportate și instalate în Marea Neagră.