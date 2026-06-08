Franța și Țările de Jos au încheiat cu victorii meciurile de pregătire înaintea Cupei Mondiale 2026

Franța a învins Irlanda de Nord cu scorul de 3-1, luni seara, la Villeneuve-d’Ascq, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială 2026. Meciul a fost decis de atacantul Michael Olise, autorul tuturor golurilor formației pregătite de Didier Deschamps.

După o primă parte lipsită de claritate în jocul ofensiv, „Les Bleus” au deschis scorul chiar înainte de pauză, prin Olise (43). Jucătorul lui Bayern München și-a trecut în cont alte două reușite în partea secundă, în minutele 49 și 75, completând un hat-trick spectaculos. Unicul gol al nord-irlandezilor a fost înscris de Patrick Kelly (64).

Deși au controlat partida, francezii au arătat din nou vulnerabilități defensive, după ce fuseseră învinși săptămâna trecută de Coasta de Fildeș (1-2).

Printre aspectele pozitive ale francezilor s-au numărat revenirea fundașului William Saliba, care a evoluat jumătate de meci, dar și prestația promițătoare a tânărului Désiré Doué. În schimb, Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé au avut evoluții sub așteptări.

Franța va debuta la Cupa Mondială săptămâna viitoare împotriva Senegalului.

Într-un alt meci de pregătire, Țările de Jos au învins Uzbekistanul cu 2-1 la New York, într-o partidă decisă în minutele de prelungire.

Cody Gakpo a deschis scorul din penalty în minutul 31, însă olandezii au ratat numeroase ocazii și au fost egalați în minutul 90+1 prin Sergeev. Formația antrenată de Ronald Koeman a obținut victoria la ultima fază a meciului, când Gakpo a transformat un nou penalty, în minutul 90+7.

Succesul a fost umbrit de accidentarea portarului Bart Verbruggen, titularul postului de portar, care a părăsit terenul în minutul 67. Starea sa fizică ridică semne de întrebare înaintea debutului la Cupa Mondială, programat pe 14 iunie, împotriva Japoniei.

Deși a câștigat, echipa din Țările de Jos a evidențiat probleme de eficiență în fața porții, după ce a dominat partida și și-a creat numeroase ocazii de gol.