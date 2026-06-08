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Franța și Țările de Jos au încheiat cu victorii meciurile de pregătire înaintea Cupei Mondiale 2026

Reprezentativele Franței și Țărilor de Jos au obținut luni noapte victorii în ultimele partide de verificare disputate înaintea debutului la Cupa Mondială 2026, însă ambele selecționate au evidențiat aspecte care necesită îmbunătățiri înaintea startului competiției.
Franța și Țările de Jos au încheiat cu victorii meciurile de pregătire înaintea Cupei Mondiale 2026
sursă foto: Victor Joly/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
09 iun. 2026, 00:41, Sport
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Franța a învins Irlanda de Nord cu scorul de 3-1, luni seara, la Villeneuve-d’Ascq, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială 2026. Meciul a fost decis de atacantul Michael Olise, autorul tuturor golurilor formației pregătite de Didier Deschamps.

După o primă parte lipsită de claritate în jocul ofensiv, „Les Bleus” au deschis scorul chiar înainte de pauză, prin Olise (43). Jucătorul lui Bayern München și-a trecut în cont alte două reușite în partea secundă, în minutele 49 și 75, completând un hat-trick spectaculos. Unicul gol al nord-irlandezilor a fost înscris de Patrick Kelly (64).

Deși au controlat partida, francezii au arătat din nou vulnerabilități defensive, după ce fuseseră învinși săptămâna trecută de Coasta de Fildeș (1-2).

Printre aspectele pozitive ale francezilor s-au numărat revenirea fundașului William Saliba, care a evoluat jumătate de meci, dar și prestația promițătoare a tânărului Désiré Doué. În schimb, Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé au avut evoluții sub așteptări.

Franța va debuta la Cupa Mondială săptămâna viitoare împotriva Senegalului.

Într-un alt meci de pregătire, Țările de Jos au învins Uzbekistanul cu 2-1 la New York, într-o partidă decisă în minutele de prelungire.

Cody Gakpo a deschis scorul din penalty în minutul 31, însă olandezii au ratat numeroase ocazii și au fost egalați în minutul 90+1 prin Sergeev. Formația antrenată de Ronald Koeman a obținut victoria la ultima fază a meciului, când Gakpo a transformat un nou penalty, în minutul 90+7.

Succesul a fost umbrit de accidentarea portarului Bart Verbruggen, titularul postului de portar, care a părăsit terenul în minutul 67. Starea sa fizică ridică semne de întrebare înaintea debutului la Cupa Mondială, programat pe 14 iunie, împotriva Japoniei.

Deși a câștigat, echipa din Țările de Jos a evidențiat probleme de eficiență în fața porții, după ce a dominat partida și și-a creat numeroase ocazii de gol.

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