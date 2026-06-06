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Victor Negrescu cere accelerarea proiectului Hubului European de Securitate Maritimă: Securitatea, o necesitate imediată

Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, a lansat un nou apel către autoritățile de la București pentru lansarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, având în vedere provocările de securitatea cu care se confruntă România. Cererea vine după incidentele cu drone de la Galați și Constanța.
Victor Negrescu cere accelerarea proiectului Hubului European de Securitate Maritimă: Securitatea, o necesitate imediată
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
06 iun. 2026, 14:25, Politic
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„Fac un nou apel către autoritățile române să accelereze la nivel european demersurile pentru implementarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Securitatea regiunii Mării Negre nu mai este o temă de viitor, ci o necesitate imediată”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Victor Negrescu. 

Negrescu a amintit că a susținut constant acest proiect la nivel european, promovând includerea sa în documentele și rezoluțiile Parlamentului European, evidențiind că a obținut sprijin bugetar pentru implementare și că subiectul a fost discutat la cel mai înalt nivel cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. 

Comisia Europeană a confirmat deja fezabilitatea acestui proiect, iar Parlamentul European a susținut includerea sa în prioritățile europene. Acum este momentul să trecem de la discuții la implementare”, notează social-democratul. 

Acesta a precizat că realizarea acestui proiect reprezintă o oportunitate considerabilă pentru creșterea prestigiului României. 

Hubul European de Securitate Maritimă ar consolida capacitatea de monitorizare și reacție în regiunea Mării Negre. România are oportunitatea de a deveni principalul pilon european de securitate la Marea Neagră”, spune europarlamentarul. 

Cererea lui Victor Negrescu vine la o săptămână după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați, rănind două persoane și la o zi după ce o dronă navală ucraineană a ajuns în Portul Constanța, autodetonându-se. 

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