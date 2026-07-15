Victor Negrescu cere un buget european mai mare pentru sănătate și programul EU4Health: „Sănătatea nu trebuie privită ca o cheltuială”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat miercuri, într-o postare pe Facebook, că sănătatea trebuie tratată ca o investiție strategică pentru viitorul Uniunii Europene, nu ca o simplă cheltuială.

La Parlamentul European a fost organizată cea de-a patra ediție a Health EU Summit – Europa Connect, eveniment dedicat viitorului politicilor europene din domeniul sănătății.

Potrivit lui Victor Negrescu, reuniunea a adus la aceeași masă decidenți europeni și naționali, specialiști din domeniul medical, organizații de pacienți, reprezentanți ai mediului academic și ai industriei, pentru a discuta despre provocările din sistemele de sănătate din Europa.

„Sănătatea nu trebuie privită ca o cheltuială. Sănătatea este una dintre cele mai importante investiții pe care le putem face pentru viitorul Europei”, a transmis vicepreședintele Parlamentului European.

Acesta a i-a mulțumit comisarului european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, pentru participare și pentru mesajul transmis în cadrul evenimentului.

„Mă bucur că am organizat, la Parlamentul European, cea de-a patra ediție a Health EU Summit – Europa Connect, un eveniment care a reunit decidenți europeni și naționali, profesioniști din domeniul sănătății, organizații de pacienți, mediul academic și reprezentanți ai industriei pentru a discuta despre viitorul politicilor europene de sănătate. Îi mulțumesc comisarului european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, pentru participare și pentru mesajul transmis: modelul european al sănătății se află sub presiune, iar răspunsul trebuie să fie mai multă prevenție, mai multă inovare și investiții inteligente”, a scris Victor Negrescu.

Europarlamentarul a explicat că, în intervenția sa, a susținut alocarea unor fonduri mai consistente pentru sănătate în viitorul buget al Uniunii Europene.

El propune introducerea unui capitol dedicat sănătății în viitoarele Planuri Naționale și Regionale de Parteneriat, însoțit de un buget de cel puțin 20 de miliarde de euro pentru investiții în acest domeniu.

„În intervenția mea am subliniat că viitorul buget european trebuie să reflecte această ambiție. Susțin introducerea unui capitol dedicat sănătății în viitoarele Planuri Naționale și Regionale de Parteneriat, însoțit de cel puțin 20 de miliarde de euro dedicate investițiilor în sănătate, precum și consolidarea programului EU4Health”, a afirmat acesta.

În cadrul summitului au fost discutate mai multe teme legate de sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, printre care prevenția, combaterea cancerului și a bolilor cardiovasculare, accesul pacienților la tratamente inovatoare, lipsa personalului medical, digitalizarea serviciilor și utilizarea inteligenței artificiale în sănătate.

„Europa are expertiza și resursele necesare pentru a construi sisteme de sănătate mai puternice. Acum este momentul să transformăm această viziune în decizii și investiții concrete, astfel încât fiecare cetățean european să beneficieze de servicii medicale mai bune”, a transmis vicepreședintele Parlamentului European.