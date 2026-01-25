Casa consilierului lui Ilie Bolojan, „călcată” de hoți. Serie de spargeri de lux în Timiș: prejudiciu de aproape jumătate de milion de euro

Casa consilierului onorific al premierului Ilie Bolojan, rector al Universității de Vest din Timișoara, se numără printre cele șase locuințe sparte în ultimele săptămâni de o grupare de hoți specializați în furturi de lux. Potrivit surselor apropiate anchetei, spargerile au vizat în special medici cunoscuți, manageri de spitale și oameni cu poziții importante în comunitate, potrivit opiniatimisoarei.ro.

Într-unul dintre cazuri, din locuința unui medic, manager al unui spital dintr-un oraș din județul Timiș, hoții au furat bijuterii și alte bunuri de valoare, prejudiciul apropiindu-se de 300.000 de euro. Patronul unei clinici private din Timișoara a rămas și el fără bani și bijuterii în valoare de aproximativ 15.000 de euro. De asemenea, managerul unui spital din Timișoara a fost vizat de spărgători, însă acesta nu păstra în locuință sume mari de bani.

În total, valoarea prejudiciului în cele șase cazuri se apropie de 500.000 de euro, susțin anchetatorii. În multe dintre situații, locuințele nu erau dotate cu sisteme de alarmă sau camere de supraveghere, fapt care ar fi facilitat acțiunea hoților.

Oamenii legii sunt convinși că furturile au fost comise de profesioniști. De fiecare dată, spargerile au avut loc în momentele în care proprietarii nu se aflau acasă, ceea ce indică faptul că locuințele și programul familiilor au fost atent monitorizate timp de mai multe zile.

Până în prezent, criminaliștii Inspectoratului de Poliție Timiș nu au reușit să identifice amprente sau indicii clare care să ducă rapid la prinderea suspecților. Au fost însă prelevate mai multe probe ADN, care ar putea ajuta la identificarea autorilor.

Anchetatorii de la Investigații Criminale iau în calcul faptul că hoții au acționat organizat și au ales ținte considerate sigure, profitând de absența proprietarilor pentru câteva ore. Polițiștii amintesc că, în urmă cu câțiva ani, o altă bandă de spărgători de lux a fost capturată în județul Timiș, după ce a jefuit mai mulți oameni de afaceri.

Cercetările continuă pentru identificarea și prinderea celor responsabili.