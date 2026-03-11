Mircea Geoana despre decizia CSAT: corectă, va consolida Parteneriatul Strategic româno-american

Mesajul a fost publicat pe Facebook.

„CSAT a decis să permită Statelor Unite folosirea bazei Mihail Kogălniceanu pentru activități legate de operațiunea militară din Iran. O decizie corectă și consecventă, ce reconfirmă rolul strategic esențial al României și validează necesitatea funcționării și dezvoltării pe mai departe a unei mari baze militare NATO și a prezenței americane la Marea Neagră, cu utilitate demonstrată în timpul războaielor din Ucraina și Afganistan”, a scris Geoană.

Fostul șef adjunct al NATO a mai spus că decizia va consolida parteneriatul româno-american.

„O decizie care va consolida și Parteneriatul Strategic româno-american, ce avea nevoie de o astfel de reconfirmare într-o perioadă în care prioritățile SUA păreau să fie concentrate, mai degrabă, către alte geografii”, a precizat Mircea Geoană.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis miercuri că România va găzdui forțe și echipamente militare ale SUA, în contextul războiului din Iran.