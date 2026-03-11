Un senator AUR cere retrimiterea la președintele României a deciziei privind trupele SUA

Laurențiu Plăeșu, senator AUR și vicepreședinte al Senatului a făcut propunerea.

„Am să fac o propunere de procedură și am să invoc prevederile Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României. Mă refer la articolul 4, alineatul (1), care spune astfel: intrarea și staționarea forțelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului național de către acestea, în scopul pregătirii și/sau desfășurării de operațiuni militare, potrivit angajamentelor asumate de România prin tratate internaționale, se aprobă de către președintele României, la propunerea prim-ministrului, după

consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării”, a explicat senatorul AUR.

El a solicitat retrimiterea documentului la președintele Nicușor Dan.

„În scrisoare se invocă atât parteneriatul strategic, care este un tratat internațional între România și Statele Unite, cât și Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, semnat la București la 6 decembrie 2005 și ratificat prin Legea nr. 268/2006. Având în vedere că acest conținut al scrisorii se încadrează perfect în dispozițiile articolului 4, alineatul (1)… Vă solicit să retrimitem președintelui solicitarea aceasta pentru a clarifica în ce măsură se încadrează în prevederile articolului 4, alineat 2. Şi vă rog să supuneţi la vot”, a precizat senatorul AUR.