Un senator american dă în judecată Departamentul Apărării al SUA pentru „represalii punitive”

Senatorul american Mark Kelly a deschis un proces împotriva Departamentului Apărării al Statelor Unite și a secretarului acestuia, Pete Hegseth, relatează Al Jazeera.

Mark Kelly susține că autoritățile i-au încălcat dreptul la libertatea de exprimare printr-o acțiune pe care o descrie drept o formă de „răzbunare punitivă”.

Cererea a ajuns luni pe masa Tribunalului Districtual al SUA din Washington, DC. În dosar apar ca pârâți și Departamentul Marinei, dar și secretarul său, John Phelan.

„Am intentat un proces împotriva Secretarului Apărării pentru că puține lucruri sunt la fel de importante ca apărarea drepturilor americanilor care au luptat pentru a ne apăra libertățile”, a scris Mark Kelly într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Acțiunea în instanță este cea mai nouă etapă a unui conflict apărut în noiembrie.

La acea perioadă, șase congresmeni democrați, foști membri ai armatei sau ai comunității de informații, au publicat un videoclip online. În el era amintit militarilor că au obligația de a „refuza ordinele ilegale”.

Aceștia au încadrat videoclipul ca o simplă reiterare a politicii guvernamentale.

Mai exact, instanțele au decis în repetate rânduri că membrii forțelor armate au într-adevăr datoria de a respinge ordinele despre care știu că încalcă legea sau Constituția SUA.

În schimb, președintele american Donald Trump a catalogat materialul drept „comportament sedițios” și au cerut sancționarea parlamentarilor implicați.

Mark Kelly a ajuns rapid în centrul atenției. Criticii consideră că măsurile îndreptate împotriva sa sunt o încălcare a Primului Amendament, care garantează libertatea de exprimare.

Senatorul din Arizona a avut un rol vizibil în videoclipul din noiembrie și este considerat o figură importantă în Partidul Democrat, cu posibile ambiții pentru alegerile din 2028.

Înainte de cariera politică, Kelly a fost pilot în Marina SUA și a participat la misiuni în Războiul din Golf. El s-a retras cu gradul de căpitan.

Ulterior, Mark Kelly a devenit astronaut NASA, la fel ca fratele său geamăn, Scott Kelly.

Intrarea sa în politică a avut loc după tentativa de asasinat din 2011 asupra soției sale, fosta congresmenă Gabby Giffords. Luni, Kelly a vorbit în Senat despre acest parcurs personal.

„Un loc în care nu mă așteptam niciodată să mă aflu”, a spus Mark Kelly.

Pete Hegseth, atacuri la adresa lui Mark Kelly

După apariția videoclipului, Departamentul Apărării a anunțat deschiderea unei anchete asupra lui Mark Kelly. Oficialii au sugerat posibilitatea unei curți marțiale, în funcție de concluzii.

Presiunea a crescut foarte mult în această lună, când Pete Hegseth a făcut publică o scrisoare oficială de mustrare.

Documentul îl acuza pe Kelly de „conduită nedemnă de o funcție” și afirma că acesta a „subminat lanțul de comandă”.

Pete Hegseth a precizat că scopul scrisorii era retrogradarea senatorului și reducerea pensiei sale militare.

„Senatorul Mark Kelly și alți cinci membri ai Congresului au publicat un videoclip nechibzuit și sedițios care avea în mod clar scopul de a submina buna ordine și disciplina militară. În calitate de căpitan de marină în retragere, care încă primește o pensie militară, căpitanul Kelly știe că este încă responsabil în fața justiției militare. Iar Departamentul de Război și poporul american se așteaptă la dreptate.”, a scris Hegseth pe platforma X.

Mark Kelly a respins acuzațiile și a susținut că acțiunile lui Hegseth au un scop politic, acela de a reduce la tăcere veteranii critici.

„Pete Hegseth vine după ceea ce am câștigat în cei douăzeci și cinci de ani de serviciu militar, încălcându-mi drepturile de american, de veteran retras și de senator al Statelor Unite”, a scris Mark Kelly luni.

„Cruciada sa neconstituțională împotriva mea transmite un mesaj înfiorător fiecărui membru retras al armatei: dacă vorbești și spui ceva ce președintelui sau secretarului Apărării nu-i place, vei fi cenzurat, amenințat cu retrogradarea sau chiar urmărit penal.”

În discursul său din Senat, Mark Kelly a apărat și decizia de a apela la instanță.

„Fiecare membru al serviciului militar știe că gradul militar se câștigă. Nu se dă. Se câștigă prin riscurile pe care ți le asumi”, a declarat el.

„După cei 25 de ani de serviciu, mi-am obținut gradul de căpitan în Marina Statelor Unite. Acum, Pete Hegseth își dorește ca până și veteranii noștri cu cea mai lungă vechime în armată să trăiască cu amenințarea constantă că ar putea fi privați de grad și de pensie la ani sau chiar decenii după ce părăsesc armata, doar pentru că lui sau unui alt secretar al apărării sau unui președinte nu-i place ce au spus.”, a mai semnalat acesta.