Surse. Nicușor Dan pregătește un departament prezidențial dedicat combaterii dezinformării

Președintele Nicușor Dan intenționează să creeze la Palatul Cotroceni un departament special care să se ocupe de dezinformare și fake news. Structura va funcționa sub coordonarea directă a șefului statului, potrivit unor surse oficiale citate de G4Media.

Inițiativa vine în contextul în care autoritățile române, dar și Comisia Europeană, nu au reușit să limiteze răspândirea informațiilor false în spațiul public, mai ales pe platformele de socializare.

În noul departament vor exista reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în acest domeniu.

Deocamdată nu se știe dacă acesta va fi condus de un consilier prezidențial nou sau de unul deja aflat în echipa Administrației Prezidențiale.

În prezent, responsabilitatea sancționării rețelelor sociale este împărțită între statele membre și Uniunea Europeană, conform legislației europene.

În decembrie 2024, Comisia Europeană a deschis o investigație împotriva TikTok, legată de implicarea platformei în manipularea campaniei pentru alegerile prezidențiale.

La un an de la declanșarea anchetei, Comisia Europeană nu a anunțat public nicio sancțiune.

După anularea alegerilor prezidențiale, la Palatul Cotroceni a funcționat un grup de lucru care s-a ocupat de continua gestionare a dezinformării în spațiul public.

Acesta a fost activ mai întâi în timpul mandatului fostului președintele, Klaus Iohannis, apoi sub președintele interimar Ilie Bolojan,

Potrivit mai multor rapoarte realizate de organizații nonguvernamentale și centre de analiză, reacția autorităților române la dezinformările repetate din mediul online și de pe unele posturi de televiziune a fost, în general, slabă.