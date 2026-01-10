Prima pagină » Știrile zilei » Victor Negrescu critică lipsa de dezbatere și transparență privind poziția României față de acordul UE–Mercosur

Europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu a criticat absența unei dezbateri și lipsa de transparență în procesul decizional privind poziția statului român față de acordul UE-Mercosur. Acesta a mai precizat că europarlamentarii PSD nu vor vota forma actuală a acordului.
10 ian. 2026

Lipsa de transparență în procesul decizional

„Acordul UE-Mercosur a generat multă emoție în spațiul public pentru că nu a existat, din păcate, o dezbatere reală în societatea românească privind poziționarea României pe acest subiect. De altfel, lipsa de transparență privind procesul decizional adâncește neîncrederea și alimentează euroscepticismul”, se arată în mesajul publicat de Negrescu.

„Totul putea să fie mult mai simplu dacă cei responsabili de acest domeniu al afacerilor europene, fie că vorbim de externe sau economie, făceau acest minim efort de definire a poziției naționale prin dialog cu partenerii sociali, experți, societatea civilă și partidele politice din Parlamentul României”, mai transmite europarlamentarul.

Potrivit liderului social-democrat, acordul în cauza aduce beneficii unor sectoare economice, precum industria auto și producătorii de componente, dar avertizează că există și sectoare care riscă să piardă, în special agricultura.

Negrescu a criticat autoritățile pentru lipsa de dialog cu reprezentanții sectorului agricol, subliniind că au dat dovadă de aroganță: „Am atras atenția public că este crucial ca toate autoritățile responsabile din România să discute cu fermierii înainte să adopte o decizie. Din păcate, cei care au stabilit votul României nu au făcut-o. Au dat dovadă de aroganță”.

Garanțiile necesare

Acesta a spus că, deși au fost obținute fonduri de 45 de miliarde de euro destinate agriculturii, „Agricultura europeană, și implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”, punctând că agricultura europeană are nevoie de garanții juridice clare, mecanisme de protecție aplicabile rapid și reguli egale de concurență, în special în ceea ce privește standardele de mediu și siguranță alimentară.

„Voi continua să pun presiune pe Comisia Europeană și am decis să depun o interpelare în regim de urgență în speranța că mai putem obține garanții suplimentare. Am solicitat răspunsuri clare despre modul concret în care vor funcționa clauzele de protecție”, mai notează Negrescu.

„Urmează un vot în legislativul european, încă un vot al României în Consiliul UE și ratificarea de către statele membre. (…) În absența unor garanții ferme din partea Comisiei Europene, Partidul Social Democrat nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur”, mai transmite europarlamentarul social-democrat.

