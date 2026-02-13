Parlamentul European adoptă rezoluția coinițiată de Victor Negrescu privind combaterea cancerului

„Parlamentul European a aprobat rezoluția privind combaterea cancerului pe care am coinițiat-o. 427 voturi pentru din 581 prezenți. Sunt bucuros că am reușit, împreună cu echipa mea, să includem în rezoluția finală referințe puternice la pacienții-copii și oncologia pediatrică, subliniind importanța creării unor rețele de oncologie pediatrică robuste și a asigurării unui acces echitabil la tratamente inovatoare pentru toți copiii din Uniune”, a transmis vineri europarlamentarul social-democrat, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Rezoluția a fost adoptată joi, cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului. Astfel, Parlamentul European solicită crearea unui program european dedicat sănătății în următorul buget multianual al UE pentru perioada 2028–2034, pentru a asigura continuitatea și finanțarea inițiativelor din cadrul Planului European de Combatere a Cancerului, notează The Brussels Times.

Documentul cere, totodată, ca sănătatea și îngrijirea oncologică să fie tratate drept „investiții sociale” în planurile naționale și regionale ale statelor membre, incluzând sprijin pentru programe de screening.

Un alt aspect important al rezoluției este accesul echitabil la tratamente. Eurodeputații solicită Comisiei Europene și statelor membre să faciliteze achizițiile comune voluntare de medicamente, să crească transparența prețurilor și să accelereze accesul pe piață al terapiilor oncologice inovatoare.

În plus, documentul subliniază importanța protejării drepturilor supraviețuitorilor de cancer, prin aplicarea principiului „dreptului de a fi uitat”, menit să prevină discriminarea financiară a acestora la accesarea creditelor, ipotecilor sau asigurărilor.

În finalul mesajului său, Victor Negrescu a transmis: „Reiterez ce am spus și în plenul legislativului european: dincolo de documente, statele membre trebuie să acționeze, astfel încât fiecare copil și pacient din Europa să aibă parte de îngrijiri de calitate in lupta împotriva cancerului!”.