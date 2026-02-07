Negrescu: Moldova este azi țara cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu UE

Negrescu afircă că va continua să solicite Consiliului European să înceapă și formal negocierile pe clustere.
„Mă bucur să constat că avem, odată cu aprobarea planului de creștere, tot mai multe proiecte comune România-Republica Moldova pe subiecte de interes comun. Iată că amendamentul meu la regulamentul european, prin care propuneam includerea proiectelor transfrontaliere, funcționează”, spune Negrescu, pe Facebook.
Acesta a discutat cu ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, despre inițiativa sa de a dezvolta mai multe proiecte comune finanțate la nivel european și de a susține și a extinde predarea limbii române peste tot în Republica Moldova.