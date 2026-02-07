Prima pagină » Politic » Negrescu: Moldova este azi țara cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu UE

Negrescu: Moldova este azi țara cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu UE

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu transmite că Republica Moldova este astăzi țara candidată cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu Uniunea Europeană.
Negrescu: Moldova este azi țara cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu UE
Laura Buciu
07 feb. 2026, 13:40, Politic

Negrescu afircă că va continua să solicite Consiliului European să înceapă și formal negocierile pe clustere.

„Mă bucur să constat că avem, odată cu aprobarea planului de creștere, tot mai multe proiecte comune România-Republica Moldova pe subiecte de interes comun. Iată că amendamentul meu la regulamentul european, prin care propuneam includerea proiectelor transfrontaliere, funcționează”, spune Negrescu, pe Facebook.

Acesta a discutat cu ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, despre inițiativa sa de a dezvolta mai multe proiecte comune finanțate la nivel european și de a susține și a extinde predarea limbii române peste tot în Republica Moldova.

 

Recomandarea video

VIDEO Bucuria fără margini a unei mame din Ucraina sunată de fiul pe care îl știa mort pe front și căruia îi organizase înmormântarea: ”Nazar, băiatul meu! Ești întreg? Ai mâinile, picioarele, totul?”
G4Media
Stenograme din dosarul traficanților de cocaină Găină, State și Zamfir, capturați cu focuri de armă. “Ultima oară am luat vreo 2 kile. 34. 000 de euro m-a dus cu tot cu transport!”
Gandul
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
Libertatea
Ce salarii primesc farmacistele de la Farmacia Tei acum, în februarie 2026. Câți bani primesc, cu bonusuri și bonuri de masă
CSID
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Promotor