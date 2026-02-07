Schimb dur de replici între primarii din Capitală. Daniel Băluță către Ciprian Ciucu: Sunteți un om fără caracter. Apucați-vă, odată și odată, de treabă!

„Domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții, care nu a făcut altceva decât să îi inducă în eroare pe bucureșteni în legătură cu profesionalismul său, a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei”, a scris Băluță sâmbătă pe rețelele sociale.

Băluță: PSD, ținta unui „bullying” public

Acesta susține că, în lipsa unor rezultate concrete, edilul Capitalei ar fi recurs la atacuri publice. „Frustrat de lipsa completă de soluții, sufocat de lacrimi și suspine, domnul Ciucu s-a gândit că este bine să treacă la bullying”, afirmă liderul PSD București.

Băluță, care deține și funcția de președinte al PSD București, amintește și de colaborarea politică de la nivelul Sectorului 6, făcând referire la majoritatea formată cu PSD: „Ca orice userist care se respectă, arată cu degetul (…) către PSD, partidul alături de care a câștigat alegerile în Sectorul 6 și alături de care are majoritate politică”, spune Băluță, acuzându-l pe Ciucu că se poziționează împotriva PSD, deși conduce cu sprijinul acestui partid.

Băluță: Nu voi răspunde acuzațiilor personale

Primarul Sectorului 4 spune că nu va răspunde acuzațiilor personale și că va continua proiectele pe care și le-a asumat. „Din respect pentru mama, soția și fiica dumnealui, nu voi comenta afirmațiile defăimătoare la adresa mea, afirmații caracteristice unui om slab și fără caracter. Vreau doar să îi asigur pe bucureșteni, fără echivoc, că nu voi ceda! Voi continua să lupt pentru a face dreptate!”, a transmis Băluță.

„Voi face tot ceea ce este omenește posibil ca nimeni să nu plătească pentru apă caldă și căldură dacă acestea nu sunt livrate la standarde contractuale. (…) Da, domnule Ciucu, voi continua să construiesc metrou, să dezvolt infrastructura rutieră, medicală și educațională”, a transmis Băluță, referindu-se la proiectele pe care spune că le are în derulare.

„Un om fără caracter”

„Dacă puteți (și, sincer, pare că nu puteți), încercați să faceți același lucru, să dovediți că sunteți așa cum v-ați prezentat în campanie. Pentru «prestația» de astăzi, vă pot spune doar atât, domnule Ciucu: sunteți un om fără caracter!”, a mai scris Băluță, în mesajul adresat direct primarului general al Capitalei.

Reacția lui Băluță vine după ce primarul general Ciprian Ciucu a declarat că PSD se comportă în Consiliul General „exact ca în coaliţia de guvernare”, blocând deciziile, și că, dacă situaţia nu se schimbă, va fi nevoit să caute soluţii pentru a-și asigura o majoritate.

Băluță: „Apucături de baron. Baronul Münchhausen!

Liderul PSD București îl îndeamnă pe Ciucu să se apuce de treabă și îl critică pentru modul în care își exercită funcția: „Apucați-vă, odată și odată, de treabă! Lăsați la o parte scuzele, cereți ajutor pentru lucruri serioase și fiți convins că îl veți primi! Prin țevi nu circulă nici politica și nici lacrimile dumneavoastră de crocodil. Aveți apucături de baron, domnule Ciucu! Și nu orice baron. Baronul Münchhausen!”