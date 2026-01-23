Schimbul de replici Ciucu-Băluţă continuă. Primarul Sectorului 4: În conductele sistemului de termoficare circulă agent termic, nu lacrimile Primarului General

„Îi transmit domnului Primar General că prefer să termin o competiție pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor adevărul, așa cum face domnia sa, din postura de câștigător. Adevărații câștigători sunt cei care spun adevărul și nu înșală așteptările oamenilor, chiar și atunci când soluțiile lipsesc”, a spus Băluță, după reacția lui Ciucu.

El afirmă că, din păcate, însă, Primarul General în funcție și-a făcut un gest reflex din a da vina pe oricine altcineva, numai pe incapacitatea sa administrativă „nu”.

„În acest context, era previzibil ca, în lipsa unor soluții pentru București, să dea vina pe greaua moștenire și să acuze PSD de toate problemele posibile. Această abordare defăimătoare, însă, trebuie să înceteze! Partidul Social Democrat a asigurat în trecut și asigură în prezent stabilitatea României. În ceea ce privește „proiectele inventate” pe care le-am dezvoltat în Sectorul 4, precum spitalele, stația de metrou, școlile și grădinițele, îi recomand și Primarului General să încerce să le implementeze și să și le treacă în propriul portofoliu, de unde rezultatele lipsesc”, adaugă Băluță. El afirmă că, personal, se va raporta în continuare, la rezultate. „Cred că asta trebuie să facă și Primarul General, pentru că oamenii au nevoie de lideri care livrează rezultate și nu lamentări sau de reacții asociate “cultului personalității”. Voi susține orice formulă de dialog deschis și transparent, pentru ca Bucureștiul să se redreseze din toate punctele de vedere. Țin să precizez că prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile Primarului General”, a mai punctat Daniel Băluță.