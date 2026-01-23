Prima pagină » Politic » Daniel Băluţă îl atacă pe Ciprian Ciucu: „Cinism inadmisibil” faţă de persoanele cu handicap. PSD anunţă plan pentru subvenţii

Daniel Băluţă îl atacă pe Ciprian Ciucu: „Cinism inadmisibil” faţă de persoanele cu handicap. PSD anunţă plan pentru subvenţii

Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, îl acuză pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, de „amatorism”, „incapacitate administrativă” şi „lipsă de viziune”, cerându-i să nu se mai „plângă la nesfârşit” şi să vină public cu soluţii concrete pentru criza financiară a Primăriei. În centrul criticilor se află situaţia persoanelor cu handicap şi a oamenilor vulnerabili care, potrivit lui Băluţă, nu şi-ar fi mai primit indemnizaţiile şi stimulentele de aproape doi ani.
Daniel Băluţă îl atacă pe Ciprian Ciucu: „Cinism inadmisibil” faţă de persoanele cu handicap. PSD anunţă plan pentru subvenţii
Gabriel Negreanu
23 ian. 2026, 13:20, Politic

Daniel Băluţă, primar al Sectorului 4 şi lider PSD Bucureşti, condamnă „cu fermitate” modul în care Ciprian Ciucu ar gestiona problemele Capitalei, susţinând că majorarea costului vieţii îi afectează cel mai mult pe cei vulnerabili. Acesta afirmă că măsuri precum scumpirea transportului în comun sau reducerea personalului din instituţiile din subordinea PMB ar trăda „disperare” şi „lipsă de soluţii”.

„Înţeleg dificultăţile financiare pe care Primăria Generală trebuie să le soluţioneze, însă nu voi accepta niciodată ca lucrul acesta să se facă doar din pix, fără a vedea cu toţii un plan concret de măsuri pentru reducerea cheltuielilor”, a precizat Băluţă.

Liderul PSD Bucureşti acuză, totodată, „cinismul” primarului general faţă de „oamenii suferinzi şi persoanele cu handicap” care ar avea restanţe la indemnizaţii şi stimulente. „Este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afişează Primarul General (…) cărora le spune cu nonşalanţă că nici nu vor vedea vreun ban prea curând”, susţine Băluţă, invocând principiile de „echitate, solidaritate, dreptate socială”.

În acest context, PSD Bucureşti anunţă că va veni „în perioada imediat următoare” cu „un plan concret de regândire a tuturor subvenţiilor şi a ajutoarelor sociale”, precum şi cu „un set de măsuri clare” pentru redresarea situaţiei economice a Capitalei.

Băluţă îl somează pe Ciprian Ciucu să prezinte soluţii similare celor promise în campania electorală şi îi cere, dacă „se simte depăşit”, să convoace urgent un dialog cu partidele politice şi societatea civilă pentru un plan de măsuri sustenabile pe termen mediu şi lung, inclusiv pentru o „Lege a Bucureştiului” care să ofere protecţie categoriilor vulnerabile şi predictibilitate financiară pentru dezvoltarea oraşului.

Ciucu despre situația financiară a Capitalei

Pe de altă parte, primarul general Ciprian Ciucu a declarat, joi seară, că situaţia financiară a Primăriei Capitalei este „jenantă”, menţionând că instituţia ar avea „doar cinci milioane de lei în conturi”. Ciucu a anunţat că urmează măsuri „nepopulare”, inclusiv desfiinţări sau comasări de instituţii, precum şi scumpirea biletelor STB, iar o decizie privind închiderea primelor instituţii ar urma să fie luată săptămâna viitoare.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Lovitura fatală a lui Bolojan. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Economist: Nu știu cât e de legal/Statul va vinde datoriile direct la firmele de recuperare
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
Libertatea
De ce nu e bine să folosești scaunele auto încălzite prea mult timp. Pericolele ascunse despre care nu se prea vorbește
CSID
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Promotor