Daniel Băluţă îl atacă pe Ciprian Ciucu: „Cinism inadmisibil” faţă de persoanele cu handicap. PSD anunţă plan pentru subvenţii

Daniel Băluţă, primar al Sectorului 4 şi lider PSD Bucureşti, condamnă „cu fermitate” modul în care Ciprian Ciucu ar gestiona problemele Capitalei, susţinând că majorarea costului vieţii îi afectează cel mai mult pe cei vulnerabili. Acesta afirmă că măsuri precum scumpirea transportului în comun sau reducerea personalului din instituţiile din subordinea PMB ar trăda „disperare” şi „lipsă de soluţii”.

„Înţeleg dificultăţile financiare pe care Primăria Generală trebuie să le soluţioneze, însă nu voi accepta niciodată ca lucrul acesta să se facă doar din pix, fără a vedea cu toţii un plan concret de măsuri pentru reducerea cheltuielilor”, a precizat Băluţă.

Liderul PSD Bucureşti acuză, totodată, „cinismul” primarului general faţă de „oamenii suferinzi şi persoanele cu handicap” care ar avea restanţe la indemnizaţii şi stimulente. „Este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afişează Primarul General (…) cărora le spune cu nonşalanţă că nici nu vor vedea vreun ban prea curând”, susţine Băluţă, invocând principiile de „echitate, solidaritate, dreptate socială”.

În acest context, PSD Bucureşti anunţă că va veni „în perioada imediat următoare” cu „un plan concret de regândire a tuturor subvenţiilor şi a ajutoarelor sociale”, precum şi cu „un set de măsuri clare” pentru redresarea situaţiei economice a Capitalei.

Băluţă îl somează pe Ciprian Ciucu să prezinte soluţii similare celor promise în campania electorală şi îi cere, dacă „se simte depăşit”, să convoace urgent un dialog cu partidele politice şi societatea civilă pentru un plan de măsuri sustenabile pe termen mediu şi lung, inclusiv pentru o „Lege a Bucureştiului” care să ofere protecţie categoriilor vulnerabile şi predictibilitate financiară pentru dezvoltarea oraşului.

Ciucu despre situația financiară a Capitalei

Pe de altă parte, primarul general Ciprian Ciucu a declarat, joi seară, că situaţia financiară a Primăriei Capitalei este „jenantă”, menţionând că instituţia ar avea „doar cinci milioane de lei în conturi”. Ciucu a anunţat că urmează măsuri „nepopulare”, inclusiv desfiinţări sau comasări de instituţii, precum şi scumpirea biletelor STB, iar o decizie privind închiderea primelor instituţii ar urma să fie luată săptămâna viitoare.