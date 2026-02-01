Daniel Băluță: „Bucureștenii să nu mai plătească pentru servicii proaste”

Daniel Băluță, președintele PSD București și primarul Sectorului 4, anunță o inițiativă pe care o descrie drept „o soluție fermă și urgentă” pentru bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare, afectați de întreruperile prelungite sau de livrarea agentului termic sub parametrii enunțați în contract.

Potrivit unui comunicat, grupul consilierilor PSD din cadrul Consiliului General al Municipiului București va depune, săptămâna viitoare, un proiect de hotărâre prin care asociațiile de proprietari și cetățeni conectați la sistemul centralizat să nu mai plătească facturile pentru apă caldă și căldură în situațiile în care serviciul public este întrerupt sau livrat necorespunzător.

„Lucrul acesta se va schimba”

„Facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că așa nu se mai poate. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os. Mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibil de mică. Apa e călâie, caloriferele sunt amorțite. Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni, și invit toți consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers, vom iniția un proiect de hotărâre prin care să-i sprijinim pe oamenii care au ajuns să facă petiții, pentru că există din partea autorităților un dezinteres total”, afirmă Daniel Băluță.

Băluță spune că proiectul de hotărâre ar urma să consfințească un principiu simplu: „nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii”.

Acesta spune că fie Termoenergetica, fie Elcen, furnizorul trebuie să-și rezolve problema singur, „nu pe spatele cetățenilor”. Aceștia nu trebuie să plătească un serviciu nefuncțional.

„Este o promisiune pe care o facem oamenilor”

„Pe oameni nu-i interesează cine e de vină. Ne interesează să plătim pentru un serviciu de calitate. Și așa, prețurile sunt cum sunt. Nu este normal ce se întâmplă”, a mai spus edilul.

În comunicat se precizează că măsura ar urma să se aplice începând cu luna ianuarie, pentru toți cei care nu au beneficiat de agent termic la parametrii prevăzuți în contracte.

„Este o promisiune pe care o facem oamenilor: nu vor mai plăti nimic. Nici pentru apa caldă, nici pentru căldură. Este o lecție pentru cei care găsesc mereu scuze și se plâng”, a conchis Daniel Băluță, lansând totodată un apel către toți consilierii generali să susțină inițiativa.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Consiliul General al Municipiului București în perioada următoare.