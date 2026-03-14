Bucureștenii nu vor mai plăti apă rece la preț de apă caldă / Proiectul privind reducerea facturilor a fost adoptat în Consiliul General

Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect de hotărâre care permite diminuarea facturilor la energie termică atunci când apa caldă și căldura nu sunt furnizate în parametrii contractuali. Măsura se va aplica retroactiv, de la 1 ianuarie 2026.
Luiza Moldovan
14 mart. 2026, 12:05, Social

Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect de hotărâre care prevede reducerea facturilor la energie termică pentru locuitorii Capitalei atunci când serviciile de încălzire și apă caldă nu sunt furnizate în parametrii contractuali.

Inițiativa este prezentată drept o victorie pentru consilierii generali ai Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) și pentru bucureșteni.

Locuitorii care nu beneficiază de apă caldă sau căldură vor putea primi retroactiv sumele

Potrivit hotărârii adoptate, locuitorii care nu beneficiază de apă caldă sau căldură la standardele stabilite vor plăti facturi mai mici.

De asemenea, aceștia vor putea primi retroactiv sumele care li se cuvin, începând cu 1 ianuarie 2026, în cazul în care serviciile furnizate nu au respectat parametrii contractuali.

Proiectul a fost inițiat de consilierii generali ai PSD și PUSL și a fost adoptat cu 40 de voturi „pentru” și 12 abțineri.

„Un principiu de bun-simț”

Susținătorii inițiativei afirmă că măsura introduce un principiu de echitate în relația dintre sistemul de termoficare și consumatori.

„Aprobarea proiectului înseamnă aplicarea unui principiu de bun-simț: cât primești, atât plătești. Am încercat să impunem acest principiu alături de colegii de la PSD, dar a existat un blocaj de aproximativ o lună, cauzat de primarul general, care s-a opus acestui proiect, fără a avea însă obiecții de fond”, a declarat Bogdan Ion Jelea, liderul consilierilor PUSL din Consiliul General al Capitalei.

„Un rezultat cât se poate de bun”

Acesta a subliniat că adoptarea proiectului va pune capăt situațiilor în care bucureștenii plăteau tarife pentru apă caldă sau căldură chiar și atunci când serviciile nu erau furnizate corespunzător. „Rezultatul de astăzi este unul cât se poate de bun, pentru că bucureștenii nu vor mai plăti apă rece la preț de apă caldă”, a adăugat Jelea.

Hotărârea adoptată de Consiliul General urmează să fie aplicată în sistemul de termoficare al Capitalei, astfel încât facturile să reflecte mai exact calitatea serviciilor furnizate.

