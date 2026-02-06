Prin votul largii majorități a delegaților, Codruț Sereș, fost ministru al Economiei și senator, a fost ales în funcția de secretar general al PUSL, în timp ce deputatei Grațiela Gavrilescu i-a fost încredințat votul de încredere pentru a ocupa scaunul de președinte al Biroului Executiv. Europarlamentara Maria Grapini a fost aleasă ca președinte al Biroului Permanent Național, Lorena Iordache – președinte al Forumului Umanist, iar Lavinia Șandru – președinte al Biroului Central Strategie și Comunicare.

Delegați din întreaga țară s-au reunit la Congresul național, unde a fost lansat și un nou proiect al umaniștilor. Cei prezenți la congres au adoptat în unanimitate o rezoluție, pentru a pune bazele unei ”Alianțe a Binelui Comun”, care să reunească personalități din domenii esențiale (cultură, sănătate, educație, cercetare), dar și sindicate, patronate, ONG-uri civice, care, împreună, să formeze o ”Forță a Binelui pentru România”.

Potrivit inițiatorilor, ”Alianța Binelui Comun” își va propune stoparea abuzurilor de putere (indiferent dacă acestea provin din administrație, din sistemul de sănătate, din educație sau din politică), susținerea clasei de mijloc, ca element esențial pentru coeziunea socială, dar și promovarea identității naționale. Prezent la congres în calitate de președinte fondator, Dan Voiculescu i-a încurajat pe umaniști ”să își promoveze valorile cu demnitate, onoare și curaj”.