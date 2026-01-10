Ministrul Economiei: Acordul UE–Mercosur va duce la creșterea exporturilor României

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul Irineu Darău a afirmat că România are nevoie de noi piețe externe și că acordul UE-Mercosur va duce la creșterea exporturilor.

„Acordul UE–MERCOSUR va duce la creșterea exporturilor României. Dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării, România are nevoie de piețe noi de export și de reguli corecte pentru producătorii săi”, a scris ministrul Economiei.

Acesta a precizat că România a susținut acest acord după negocieri ferme.

„Statul român a susținut acest acord după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură. Rezultatul? Taxe vamale aproape zero pentru produsele românești; exporturi mai mari și acces la materii prime mai ieftine; producție mai mare și locuri de muncă în industria auto, mecanică și electrică ”, a scris Darău.

Potrivit acestuia, companiile românești ar urma să beneficieze direct de aceste schimbări.

„Cifrele sunt clare: în 2023, firmele românești au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale pentru exporturile de produse industriale către MERCOSUR. După intrarea în vigoare a acordului, aceste taxe dispar aproape complet”, a subliniat ministrul.

Darău a spus că agricultura este protejată.

„Agricultura este protejată și România a obținut asta prin insistențe și negociere: importurile sensibile sunt strict limitate, standardele UE rămân obligatorii, iar 15 produse românești cu indicație geografică vor fi protejate pe piețele MERCOSUR. Izolarea nu protejează România. O economie deschisă, care protejează interesele fermierilor și ale industriei, o face mai puternică”, a adăugat ministrul Economiei.