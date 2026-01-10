Prima pagină » Politic » Ministrul Economiei: Acordul UE–Mercosur va duce la creșterea exporturilor României

Ministrul Economiei: Acordul UE–Mercosur va duce la creșterea exporturilor României

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat, sâmbătă, că România a susținut acordul dintre UE și Mercosur după negocieri ferme.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
10 ian. 2026, 21:23, Politic

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul Irineu Darău a afirmat că România are nevoie de noi piețe externe și că acordul UE-Mercosur va duce la creșterea exporturilor.

Acordul UE–MERCOSUR va duce la creșterea exporturilor României. Dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării, România are nevoie de piețe noi de export și de reguli corecte pentru producătorii săi”, a scris ministrul Economiei.

Acesta a precizat că România a susținut acest acord după negocieri ferme.

Statul român a susținut acest acord după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură. Rezultatul? Taxe vamale aproape zero pentru produsele românești; exporturi mai mari și acces la materii prime mai ieftine; producție mai mare și locuri de muncă în industria auto, mecanică și electrică”, a scris Darău.

Potrivit acestuia, companiile românești ar urma să beneficieze direct de aceste schimbări.

„Cifrele sunt clare: în 2023, firmele românești au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale pentru exporturile de produse industriale către MERCOSUR. După intrarea în vigoare a acordului, aceste taxe dispar aproape complet”, a subliniat ministrul.

Darău a spus că agricultura este protejată.

Agricultura este protejată și România a obținut asta prin insistențe și negociere: importurile sensibile sunt strict limitate, standardele UE rămân obligatorii, iar 15 produse românești cu indicație geografică vor fi protejate pe piețele MERCOSUR. Izolarea nu protejează România. O economie deschisă, care protejează interesele fermierilor și ale industriei, o face mai puternică”, a adăugat ministrul Economiei. 

