Lia Olguța Vasilescu despre gestionarea noilor taxe: Nu acceptă niciun primar din România, indiferent de partid

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, susține că Guvernul urmează să își pună bazele bugetului pe 2026 pe taxele locale crescute fără a lăsa însă aceste sume la dispoziția autorităților locale. Aceasta a spus că astfel de demers va fi respins de primari în unanimitate.
Radu Mocanu
09 ian. 2026, 21:21, Politic

„La întâlnirea de la Asociația Municipiilor din România, pe care am avut-o cu premierul României, domnul Bolojan, ne-a anunțat, nu ne-a consultat, că bugetul de anul acesta este fundamentat pe creșterea taxelor locale, care creștere va fi luată la bugetul național. Cu alte cuvinte primarii cu înjurăturile, pentru că au crescut taxele locale, banii însă merg către bugetul național”, a spus Vasilescu, vineri, la Antena 3 CNN. 

„Pentru că nu are dreptul să ia din taxele locale, scade din cotele de IVG pe care guvernul le dădea localităților, dar și acele cote sunt tot banii localităților, din care guvernul oprea 27%. Acum probabil că va opri mai mult, va opri 50% după cum reiese din calcule”, a continuat edilul din Craiova, precizând: „Eu i-am transmis premierului la ședința respectivă că este exclus să acceptăm așa ceva”. 

Liderul social-democrat a spus că astfel de demersuri nu vor fi acceptate de primari, indiferent de culoarea politică. „Nu vorbesc doar de primarii PSD, pentru că la întrunirea respectivă au fost primari din toată țara, primari de la toate partidele politice și aici gândim unanim. Nu e că nu acceptă primarii PSD. Nu acceptă niciun primar din România, indiferent de partidul din care face parte”. 

Întrebată despre cum va fi gestionată situația, Lia Olguța Vasilescu a spus: „Eu sper să se ajungă la o soluție de compromis. Pentru că așa cum își doresc pe domnul Bolojan, nu se poate”, susținând că „Va fi o problemă mare”, dacă situația nu se schimbă. 

 

