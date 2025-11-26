Nicușor Dan explică riscul ca România să piardă 230 de milioane de euro din PNRR

Președintele Nicușor Dan a spus miercuri, după ședinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, că România poate evita pierderea celor 230 de milioane de euro din PNRR chiar dacă legea pensiilor speciale nu ajunge la adoptare până la data de 28 noiembrie.

Întrebat de jurnaliști dacă există șanse reale pentru obținerea banilor, el a răspuns: „Eu cred că da. Vreau să salut deocamdată anunțul CSM de a da avizul înainte de 28 noiembrie, o să vedem după ce se vor finaliza aceste adunări generale ce se va întâmpla. A existat un nivel în discuțiile noastre cu Uniunea Europeană pe diverse teme, inclusiv PNRR, a existat un nivel de flexibilitate și eu sper să existe acest nivel și în discuția pe jalonul cu pensiile speciale”

Conform surselor MEDIAFAX, Consiliul Superior al Magistraturii ar putea oferi joi avizul pentru legea pensiilor magistraților, cu o zi înainte de termenul limită de 28 noiembrie. România trebuie să respecte acest jalon pentru a primi următoarea tranșă de fonduri europene din PNRR.

După aviz, Guvernul ar putea convoca o ședință extraordinară joi seara sau vineri dimineața pentru a discuta adoptarea legii prin procedura angajării răspunderii.

Între timp, judecătorii Curții de Apel București și procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au respins actualul proiect al reformei pensiilor magistraților și cer CSM un aviz negativ.