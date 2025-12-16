Prima pagină » Social » Ministrul Sănătății a investit 170 de milioane de lei în spitalele din Maramureș

Ministrul Sănătății a investit 170 de milioane de lei în spitalele din Maramureș

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a investit 170 de milioane de lei în Maramureș, sumă alocată din fonduri PNRR și bugetul ministerului. Banii au fost folosiți pentru dotarea spitalelor cu echipamente moderne.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
16 dec. 2025, 18:10, Social

Ministrul efectuat, marți, o vizită de lucru la Baia Mare. Vizita a confirmat că proiectele „ce erau atunci discuție” acum sunt „realitate pentru pacienți”.

„Au fost alocați peste 30 de milioane de lei pentru modernizarea unităților medicale, la care se adaugă peste 140 de milioane de lei din fonduri PNRR”. Ministrul a subliniat că investițiile masive în infrastructura medicală a județului Maramureș se văd acum în clădiri, echipamente și, mai ales, „în modul în care se face astăzi actul medical”.

La Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, obiectivul principal a fost „creșterea capacității de diagnostic și consolidarea rolului de reper regional în imagistică medicală”.

Dotarea cu tehnologie de ultimă oră a inclus „RMN 3 Tesla, SPECT-CT, PET-CT și cu echipamente moderne de laborator a ridicat investigațiile la standarde actuale. Pentru pacienți, asta înseamnă timp câștigat, decizii medicale mai rapide și tratamente corect fundamentate”.

De asemenea, ministrul a vizitat și Spitalul de Pneumoftiziologie, unde o investiție de aproximativ șase milioane de lei „a schimbat radical condițiile de tratament și de muncă,” constatând că „diferența față de vizita anterioară este evidentă”.

„Privite împreună, aceste proiecte arată direcția corectă pentru Baia Mare și pentru nordul țării: imagistică performantă, diagnostic precoce și tratamente moderne. Le mulțumesc echipelor medicale și autorităților locale pentru colaborare.
Îl felicit pe Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, pentru viziune și implicare. Rezultatele sunt aici. Asta înseamnă responsabilitate în sănătate”, a conchis ministrul.

