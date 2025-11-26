Președintele Nicușor, primul discurs în parlament de la depunerea jurământului: Independența solidară, conceptul central al strategiei naționale de apărare / Mai mulți parlamentari din opoziție au întrerupt de mai multe ori discursul

Nicușor Dan explică riscul ca România să piardă 230 de milioane de euro din PNRR

Nicușor Dan spune că România poate păstra cele 230 de milioane de euro din PNRR datorită unui posibil grad de flexibilitate din partea Uniunii Europene.

Președintele Nicușor Dan a spus miercuri, după ședinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, că România poate evita pierderea celor 230 de milioane de euro din PNRR chiar dacă legea pensiilor speciale nu ajunge la adoptare până la data de 28 noiembrie.

Întrebat de jurnaliști dacă există șanse reale pentru obținerea banilor, el a răspuns: „Eu cred că da. Vreau să salut deocamdată anunțul CSM de a da avizul înainte de 28 noiembrie, o să vedem după ce se vor finaliza aceste adunări generale ce se va întâmpla. A existat un nivel în discuțiile noastre cu Uniunea Europeană pe diverse teme, inclusiv PNRR, a existat un nivel de flexibilitate și eu sper să existe acest nivel și în discuția pe jalonul cu pensiile speciale”

Președintele Dan: Coaliția a reușit niște lucruri. Dau premisele unei dezvoltări viitoare

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că actuala coaliție de guvernare a reușit să livreze rezultate importante la nivel macro, însă a menționat și dificultățile în funcționara unei coaliții de patru partide.

„Coaliția a reușit niște lucruri. Așa cum am spus în plen, pe OCDE a reușit să se înțeleagă, să treacă în Parlament legile necesare. Pe stabilizarea financiară a reușit să se înțeleagă, să facă, să iasă din urgența în care era în posibilitatea de downgradare a ratingului. A reușit să facă un pachet consistent într-un timp foarte scurt pentru programul SAFE”, a afirmat președintele Dan, miercuri, după ședința Parlamentului în care a prezentat Strategia Națională de Apărare.

„Nu vă e rușine?”. Parlamentarii opoziției au oprit discursul președintelui Nicușor la fraza despre Ucraina

Mai mulți parlamentari din opoziție au întrerupt de mai multe ori primul discurs al președintelui Nicușor Dan din Parlament după preluarea mandatulu. Incidentele au avut loc în special în momentul în care acesta a declarat că România va continua să sprijine Ucraina.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a prezentat miercuri, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, direcţiile prioritare ale politicii externe şi de securitate ale ţării, în cadrul Strategiei de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030. Momentul a fost marcat însă de mai multe incidente provocate de parlamentari din opoziţie, care au întrerupt în repetate rânduri discursul şefului statului, în special când acesta a vorbit despre sprijinul pentru Ucraina.

„Vom sprijini în continuare Ucraina”, a afirmat Nicuşor Dan după care la scurt timp, din băncile opoziţiei, s-au auzit strigăte precum „Nu vă e ruşine?”, „România când o sprijiniţi?” şi huiduieli prelungite. Reacţiile au obligat preşedintele să îşi întrerupă discursul de mai multe ori, în timp ce preşedintele de şedinţă le cerea parlamentarilor să respecte procedura şi să păstreze liniștea în sală.

Nicușor Dan, despre percepția că doar populația a avut de suferit în urma măsurilor luate de Guvern: Este realistă

Președintele Nicușor Dan susține că percepția că doar populația a suferit în urma măsurilor luate de Guvern, nu și statul, este „realistă”.

Șeful statului a fost întrebat miercuri despre neînțelegerile din coaliție pe reducerile din administrație, pe cumulul pensiei cu salariul, pe comasarea agențiilor. Jusrnaliștii l-au întrebat cum vede percepția publică potrivit căreia numai populația a avut de suferit prin aceste măsuri și că statulul român în continuare nu strânge cureaua.

„Da. Analiza dumneavoastră și a cetățeanului este realistă la momentul acesta”, a răspuns președintele.

El a explicat că actuala coaliție a „reușit niște lucruri”.

Nicușor Dan spune unde poate afirma cu precizie că este vorba de acțiuni ostile din partea Rusiei

Președintele Nicușor Dan face distincție între incidentele cu dronele rusești care au intrat în spațiul aerian românesc și acțiunile ostile certe ale Rusiei.

Nicușor Dan a fost întrebat, miercuri, despre repetatele incidente cu dronele rusești care au intrat în spațiul aerian românesc. Președintele a răspuns: „Acolo unde… putem spune cu precizie că este vorba de o acțiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare și manipulare de 10 ani. Acolo este o certitudine”.

Nicuşor Dan: Vocea României trebuie să se audă mult mai pregnant

„Ne propunem să consolidăm parteneriatele noastre strategice şi să întărim rolul României în organismele şi formatele multilaterale: Uniunea Europeană, NATO, dar şi iniţiativa celor trei mări, formatul B9. Sunt locuri în care vocea României trebuie să se audă mult mai pregnant”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele a reafirmat angajamentul ţării noastre faţă de stabilitatea şi dezvoltarea vecinilor.

„Vom susţine în continuare stabilitatea şi dezvoltarea Republicii Moldova. Este un obiectiv important al politicii noastre externe. Vom sprijini în continuare Ucraina. Vom susţine, de asemenea, securitatea în zona Balcanilor de Vest şi vom susţine integrarea în Uniunea Europeană a vecinilor noştri. Este o condiţie a stabilităţii noastre viitoare”, a completat şeful statului

Nicuşor Dan a mai subliniat importanţa Mării Negre pentru politica externă românească.

„Marea neagră este un punct important în politica noastră externă. Pentru că, aşa cum am spus, este, pe de o parte, o vulnerabilitate. Pe de altă parte, poate să fie o mare oportunitate”, a conchis preşedintele.

Nicuşor Dan, despre ameninţări: Război hibrid, instabilitate regională şi vulnerabilităţi interne

În faţa Parlamentului, Nicuşor Dan a prezentat Strategia Naţională de Apărare 2025-2030. Acesta a punctat atât ameninţările interne, cât şi cele externe care sunt prevăzute de Strategie.

Privind riscurile generate de Războiul din Ucraina, Dan a afirmat: „Războiul de lângă noi, cu toate consecinţele care decurg de aici, şi războiul hibrid pe care, în mod evident, Rusia îl desfăşoară împotriva României şi împotriva multor ţări europene, vedem, deci, atacuri cibernetice, vedem campanii coordonate de dezinformare şi vedem, consecinţa acestor lucruri, presiuni asupra democraţiei şi asupra statului de drept”:

Acesta a atras atenţia şi asupra regiunilor din jurul României: „În vecinătatea României, riscurile sunt de instabilitate atât în zona estică, Moldova-Ucraina, în zona sudică, Balcanii de vest, în zona Caucazului de sud şi, de asemenea, influenţe ale insecurităţii din zona Orientului Mijlociu, care creează premise de export de acestor riscuri către Europa”.

În privinţa vulnerabilităţilor interne, Nicuşor Dan a menţionat: „capacitatea redusă a administraţiei publice pe multiple planuri, corupţie, de asemenea, evaziunea fiscală de mare amploare, calitatea educaţiei, gândirea critică şi abandonul şcolar în această sferă, declinul demografic şi fragmentarea politicilor statului în zona de tehnologie”.

Preşedintele a subliniat fragmentarea politicilor statului în domeniul tehnologiei şi nivelul redus de performanţă în cercetare, dezvoltare şi inovare, şi a puncta şi „un risc important este cantitatea relativ redusă de activitate, activism civic”.

Discursul președintelui, întrerupt de opoziție

Mai mulți parlamentari din opoziție au întrerupt de mai multe ori discursul președintelui, în special când acesta a spus că România va sprijini în continuare Ucraina. „Nu vă e rușine?”, „România când o spijiniți?”, Huuu, s-a auzit dinspre zona opoziției. Președintele Camerei Deputaților a intervenit pentru a cere să se facă liniște.

Nicușor Dan: Independența solidară, conceptul central al strategiei naționale de apărare

Strategia națională de apărare are ca și concept central independența solidară, cu două componente, a spus președintele Nicușor Dan la ședința comună de miercuri a Camerei Deputaților și Senatului.

Șeful statului a spus că strategia națională de apărare este rezultatul unui efort comun și vorbește de securitate națională „din perspectiva cetățeanului, adică nu apărăm o abstracțiune statul român, apărăm cetățeanul român locuitor pe acest teritoriu”.

„Și asta ridică niște chestiuni. Relația cetățeanului cu statul român, încrederea cetățeanului în statul român, care se poate traduce la un moment dat în disponibilitatea sa de a apăra această instituție complexă și faptul că trebuie să recunoaștem că există un decalaj între evoluția în ansamblu a societății românești, evoluția economiei, evoluția așteptărilor cetățeanului român și modul în care administrația publică răspunde acestor așteptări”, a spus Nicușor Dan.