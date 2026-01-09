Macron îl critică pe Trump: Încalcă regulile. Neocolonialismul trebuie oprit

Emmanuel Macron a adresat un mesaj ferm administrației conduse de Donald Trump. El a acuzat Washingtonul că se îndepărtează de principiile ordinii internaționale și revine la practici cu tentă neocolonială. Declarațiile sale, formulate într-un context global tensionat, evidențiază o nouă etapă de distanțare strategică între Paris și Washington, arată cotidianul La Stampa.

„Legea celui mai puternic”, din nou pe scena mondială

Adresându-se corpului diplomatic francez, liderul de la Élysée a descris o lume în care sistemul internațional devine tot mai instabil, iar multilateralismul se erodează. În opinia sa, marile puteri sunt tot mai tentate să-și impună interesele prin forță. Astfel se ignoră regulile comune care asigurau până acum echilibrul global.

Referirile la Washington au fost explicite. Macron a susținut că Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, se îndepărtează de cadrul internațional pe care l-au construit de-a lungul decadelor. Se întâmpla tocmai adoptând o abordare externă tot mai agresivă. El a menționat intervenția americană în Venezuela drept exemplu al acestei politici considerate „de forță”. Iar Parisul o interpretează ca pe o formă de neocolonialism.

Președintele francez a avertizat că scenarii odinioară de neimaginat – cum ar fi presiunile teritoriale, redefinirea zonelor de influență sau impunerea voinței prin forță – au devenit astăzi teme obișnuite de discuție. Macron a subliniat că această normalizare a forței subminează dreptul internațional și amplifică insecuritatea globală.

Macron: Europa, între independență și dependență

În acest context, șeful statului francez a reafirmat direcția strategică a Parisului: respingerea oricărei forme de dominație sau supunere. El a insistat asupra necesității consolidării autonomiei strategice a Uniunii Europene. A argumentat prin faptul că că Europa trebuie să-și reducă dependența atât față de Statele Unite, cât și față de China, pentru a-și proteja interesele și valorile proprii.

În finalul discursului, Macron a subliniat că soluția în fața haosului internațional nu este adaptarea la logici de forță, ci întărirea cooperării multilaterale. De asemenea el cere afirmarea Europei ca actor autonom și credibil. Respectarea regulilor și a dreptului internațional, a insistat el, rămâne singura alternativă realistă la o lume dominată de puterea brută.