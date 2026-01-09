Trump: „Nu am nevoie de dreptul internațional”

Declarațiile, preluate dintr-un lung interviu acordat publicației The New York Times, vin la mai puțin de o săptămână după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forțele americane și pe fondul îngrijorărilor crescânde ale Europei cu privire la o posibilă preluare a Groenlandei de către SUA, potrivit Le Figaro.

Întrebat dacă vede vreo limită a acțiunilor sale în străinătate, Donald Trump a răspuns: „Da, există un lucru. Propria mea moralitate. Propriul meu spirit. Acesta este singurul lucru care mă poate opri.” „Nu am nevoie de dreptul internațional”, a declarat el pentru The New York Times miercuri seară. „Nu caut să rănesc pe nimeni.” Crede el că Statele Unite trebuie să respecte dreptul internațional? „Da”, dar „depinde de care este definiția ta pentru dreptul internațional”, a răspuns liderul american.

S-a confruntat cu probleme juridice în SUA

Washingtonul nu este membru al Curții Penale Internaționale (CPI), care judecă criminalii de război, și a criticat adesea deciziile Curții Internaționale de Justiție (CIJ), cea mai înaltă instanță a ONU.

Donald Trump, însă, s-a confruntat cu probleme juridice în propria țară: a fost pus sub acuzare de două ori de Congres în timpul primului său mandat, apoi condamnat pentru plăți nedivulgate către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels și s-a confruntat cu acuzații federale pentru tentative ilegale de a anula rezultatele alegerilor din 2020 înainte ca revenirea sa la putere să ducă la abandonarea cazului.