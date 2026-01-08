Prima pagină » Știrile zilei » Un lider al opoziției din Groenlanda cere negocieri directe cu SUA, fără implicarea Danemarcei

Pele Broberg, un lider al opoziției din Groenlanda, susține că guvernul autonom ar trebui să se angajeze în discuții directe cu guvernul de la Washington, fără implicarea Danemarcei, pe fondul apelurilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra teritoriului.
08 ian. 2026, 15:52, Știri externe

„Încurajăm actualul nostru guvern (groenlandez) să poarte un dialog cu guvernul SUA fără Danemarca. Deoarece Danemarca antagonizează atât Groenlanda, cât și SUA prin medierea lor”, a declarat pentru Reuters, Pele Broberg, liderul partidului de opoziție, Naleraq, care susține independența Groenlandei. 

Naleraq a obținut 25% din voturi la ultimele alegeri și a devenit cea mai mare formațiune de opoziție. Partidul explorează posibilitatea unei „asocieri libere” cu SUA, care ar presupune sprijin și protecție militară americană fără transformarea Groenlandei într-un stat american. 

Declarațiile vin după ce președintele Trump a relansat ideea preluării Groenlandei, propunere făcută și în decursul primului său mandat la Casa Albă. 

Insula, situată între Europa și America de Nord, reprezintă pentru SUA, atât un punct strategic militar, cât și economic, întrucât resursele sale minerale sunt văzute ca o alternativă la dependența de China. 

Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, cu propriul parlament și guvern, politica externă și apărarea rămân sub controlul autorităților de la Copenhaga. 

Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a respins ideea negocierilor directe cu Washingtonul, afirmând: „Trebuie să respectăm legea și avem reguli pentru rezolvarea problemelor din Regat”. 

Privind viitoarele negocieri cu oficialii americani, Motzfeldt a spus: „Cea mai mare speranță a mea este ca întâlnirea să ducă la o normalizare a relației noastre”. 

Miercuri, secretarul de Stat, Marco Rubio, a declarat că se va întâlni săptămâna viitoare cu oficiali din Danemarca pentru a discuta despre Groenlanda. 

Potrivit Casei Albe, administrația Trump analizează „o gamă de opțiuni” pentru a aduce Groenlanda sub control american, iar folosirea armatei SUA „este mereu o opțiune”. 

