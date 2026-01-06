Administrația Trump afirmă că utilizarea armatei americane pentru a asigura securitatea Groenlandei este „întotdeauna o opțiune”

Declarația purtătoarei de cuvânt Karoline Leavitt susține că „achiziționarea Groenlandei” reprezintă o „prioritate de securitate națională” pentru Statele Unite, invocând necesitatea de a descuraja Rusia și China în regiunea arctică.

Danemarca și Groenlanda cer discuții urgente cu Washingtonul

În paralel, autoritățile din Groenlanda și Danemarca au solicitat o întâlnire rapidă cu secretarul de stat Marco Rubio pentru a clarifica situația. Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a afirmat că o reuniune la nivel ministerial a fost cerută în mod repetat „de-a lungul lui 2025”, însă nu a fost posibilă până acum.

Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a reiterat că insula „nu este de vânzare” și că numai groenlandezii pot decide viitorul teritoriului autonom.

Reacție europeană: „Groenlanda aparține poporului ei”

Marți, lideri din Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania și Regatul Unit s-au alăturat Danemarcei într-o declarație comună care reafirmă principiile suveranității și integrității teritoriale, subliniind că „Groenlanda aparține poporului ei” și că numai Danemarca și Groenlanda pot decide asupra statutului insulei.

Arctica, resurse strategice și prezență militară americană

Groenlanda – teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, cu aproximativ 57.000 de locuitori – găzduiește deja o bază militară americană (Pituffik Space Base), importantă pentru avertizare timpurie și supraveghere spațială.

Interesul Washingtonului este alimentat și de potențialul mineral al insulei, inclusiv zăcăminte de „pământuri rare” folosite în tehnologii avansate și aplicații militare, potrivit relatărilor din presa americană.