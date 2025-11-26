Președintele Dan: Coaliția a reușit niște lucruri. Dau premisele unei dezvoltări viitoare

„Coaliția a reușit niște lucruri. Așa cum am spus în plen, pe OCDE a reușit să se înțeleagă, să treacă în Parlament legile necesare. Pe stabilizarea financiară a reușit să se înțeleagă, să facă, să iasă din urgența în care era în posibilitatea de downgradare a ratingului. A reușit să facă un pachet consistent într-un timp foarte scurt pentru programul SAFE”, a afirmat președintele Dan, miercuri, după ședința Parlamentului în care a prezentat Strategia Națională de Apărare.

Președintele a spus că rezultatele livrate de coaliție, „dau premisele unei dezvoltări viitoare”.

Totuși, Nicușor Dan a prezentat și dificultățile funcționării coaliției: „Trebuie să înțelegem, și acum vă răspund la întrebare, trebuie să înțelegem că e o coaliție de patru partide plus minorități naționale. Fiecare din partidele astea are un public, în publicul acela există așteptări de multe ori divergente și procesul de înțelegere din cauza asta e dificil”.