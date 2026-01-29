Nicușor Dan despre funcționarea coaliției: Ei împreună reușesc să atingă niște obiective de etapă

Despre funcționarea coaliției, președintele a spus: „Să împaci aceste două lucruri e dificil. Ce e important este că ei împreună reușesc să atingă niște obiective de etapă, cum ar fi OCDE-ul, cum ar fi negocierea PNRR-ului și o mare oportunitate care va fi pentru 2026 de a lua până în august o sumă importantă de bani europeni. Așa e în politică când partidele care compun coaliția au opțiuni diferite pe multe teme”

„Protocolul ăsta spune că până în aprilie 2027 există un prim-ministru numit PNL. În momentul acesta nu există o altă alternativă. PNL are un președinte, președintele ocupă poziția de prim-ministru”, a spus Dan, joi, la Digi24.

Acesta a comentat și afirmațiile premierului Bolojan privind posibilitate unui guvern minoritar. „Știți că domnul Bolojan a făcut studii de matematică. În matematică ei toate, dacă cineva te întreabă, e posibil, răspunzi, da, e posibil. Dar, bineînțeles, e puțin probabil în momentul ăsta. A răspuns teoretic”, a spus Dan.

Acesta a vorbit și despre eforturile sale de mediere a tensiunilor din coaliție: „Pe chestiuni punctuale am mai mediat între liderii coaliției. Săptămâna asta am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri. Și cu domnul Bolojan, și cu domnul Fritz și cu Sorin Grindeanu. Și nu există, în ceea ce privește politice publice, bineînțeles că există puncte de vedere diferite, dar nu există lucruri care să ne îngrijoreze”.