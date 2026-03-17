Alina Gorghiu: Parlamentarii care au provocat scandal în plen la dezbaterea despre bazele militare ale SUA, sancționați cu jumătate din salariu timp de 3 luni

Nițu Maria
17 mart. 2026, 11:44, Politic

Deputatul liberal Alina Gorghiu a anunţat marți, într-o postare pe pagina de Facebook, că parlamentarii care au provocat scandal în plenul reunit la dezbaterea privind utilizarea bazelor militare de către SUA au fost sancţionaţi.

La momentul acela, parlamentarii au strigat şi au folosit vuvuzele, iar pedeapsa stabilită de Comisia Juridică prevede reducerea cu 50% a salariului pentru o perioadă de trei luni.

„Vă amintiţi imaginile din plenul reunit de săptămâna trecută, în care se auzeau urlete şi vuvuzele în Parlamentul României? Pentru acele comportamente, parlamentari SOS au fost sancţionaţi în Comisia Juridică din care fac parte, cu reducerea cu 50% a indemnizaţiei pentru 3 luni”, a precizat Alina Gorghiu.

Ea a punctat că un astfel de comportament nu poate fi tolerat.

„Nu este libertate de exprimare să stai cu vuvuzele lângă microfon. Nu este libertate de exprimare să urli şi să bruiezi lucrările. Nu este libertate de exprimare să transformi dezbaterea în agresivitate”, a afirmat Gorghiu.

Deputata a mai explicat că sesizarea a vizat exact derapajele apărute în plen, adică limbaj jignitor şi agresiv, perturbarea şedinţelor şi conduite incompatibile cu demnitatea funcţiei de parlamentar.

„Parlamentul este locul legilor, nu al vuvuzelelor”, a declarat Alina Gorghiu.

