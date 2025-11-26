Nicușor Dan spune unde poate afirma cu precizie că este vorba de acțiuni ostile din partea Rusiei

Nicușor Dan a fost întrebat, miercuri, despre repetatele incidente cu dronele rusești care au intrat în spațiul aerian românesc. Președintele a răspuns: „Acolo unde… putem spune cu precizie că este vorba de o acțiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare și manipulare de 10 ani. Acolo este o certitudine”.

Președintele a plasat incidentele cu dronele rusești într-un context european mai larg. „Dacă vă veți uita la ce s-a întâmplat cu drone de-a lungul și de-a latul Europei, o să vedeți că tipul ăsta de lucruri s-a întâmplat în multe alte locuri”, a explicat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Incidente similare s-au produs pe diverse aeroporturi europene

Șeful statului a precizat că incidente similare s-au produs pe diverse aeroporturi europene. „Pe diverse aeroporturi s-a întâmplat lucrul ăsta”.

Nicușor Dan a subliniat că singura certitudine privind acțiunile ostile ale Rusiei vizează campania de dezinformare și manipulare.

Președintele a avut discuții cu ministrul Apărării și cu șeful statului major despre incidentul recent cu dronele rusești. Explicațiile prezentate în spațiul public despre intrarea dronelor în spațiul aerian românesc corespund realității, a confirmat Nicușor Dan.

Harta dronei rusești prăbușită marți pe teritoriul României

Drona rusească prăbușită pe teritoriul României în timpul atacului masiv cu rachete și drone din 25 noiembrie ar fi fost lansată din estul Peninsulei Crimeea, aflată sub control rusesc, potrivit unei hărți publicate de o sursă ucraineană.

Imaginea, realizată pe baza datelor forțelor de apărare aeriană ale Ucrainei, arată traseele aproximative ale diferitelor tipuri de rachete și drone folosite în atac.

Săgețile galbene, care marchează rutele dronelor de atac, pornesc din zona de est a Crimeei – în special din proximitatea capului Chauda și a aerodromului Primorsko-Ahtarsk – traversează Marea Neagră și sudul Ucrainei, apoi se îndreaptă spre vest, spre zona de frontieră cu România.

Conform specialiștilor ucraineni, aceste traiectorii corespund valului de drone care a vizat în special infrastructura portuară și energetică ucraineană de la Marea Neagră. Vizează și regiuni din sud-vest, aflate în proximitatea graniței româno-ucrainene. Unele dintre aceste drone ar fi deviat și au ajuns în România și Republica Moldova.

Autoritățile de la București nu au prezentat până acum date cu privire la locul exact de lansare a dronei ce s-a prăbușit în județul Vaslui. Ancheta e în derulare. Totuși, informațiile furnizate de partea ucraineană vin să completeze tabloul atacului din 25 noiembrie și să ofere indicii suplimentare privind originea aparatului.

Harta mai arată și alte direcții de atac rusesc din cursul nopții și al dimineții: rachete de croazieră și balistice lansate din zona Kursk și din zona Mării Neagră, precum și drone care au vizat nordul și estul Ucrainei. Toate acestea evidențiază amploarea operațiunii aeriene ce s-a soldat cu un număr important de victime și pagube în special în zona Kiev.