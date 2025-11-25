Vaslui: Drona a căzut în grădina unui localnic. A auzit o lovitură în spatele casei

Drona a căzut în grădina unui cetățean din comuna Puiești, iar zona a fost securizată și până la venirea autorităților nu are acces nimeni, a anunțat Eduard Popica, prefectul județului Vaslui, care se află la fața locului.

„Mi-a comunicat că a auzit un vuiet după care o lovitură puternică în spatele casei. Mergând, a identificat acest obiect și a anunțat imediat primăria, iar primarul m-a sunat pe mine”, a spus Eduard Popica la Digi24.

Acesta susține că lumea din sat este speriată și că, în momentul în care a ajuns la fața locului, toți localnicii erau ieșit la porți.

„Încercăm să-i liniștim”, a spus prefectul.

El susține că la fața locului se află polițiști, dar și reprezentanți ai SRI și ai Brigăzii 52 Artilerie.

„Este o dronă fără încărcătură, o dronă de aproximativ 1,5-2 metri, ea în momentul de față este distrusă, fiind căzută de la mare altitudine”, a adăugat prefectul de Vaslui.

O dronă a fost găsită marți în județul Vaslui, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Probabil este aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos avioanele”, a declarat Ionuț Moșteanu.