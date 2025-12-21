Europol, despre drona găsită în Argeș: „Nu se cunoaște dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina”

Sindicatul Europol afirmă, duminică după-amiază, că drona găsită într-o zonă împădurită din Argeș este de „origine neidentificată până în acest moment”.

De asemenea, Europol mai precizează că „la acest moment, nu se cunoaște dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina”, însă „cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”.

Sindicatul a publicat și o poză cu drona găsită, despre care menționează că aceasta are „un dispozitiv artizanal montat și o parașută atașată”.

Potrivit IPJ Argeș, resturile unei drone au fost descoperite într-o zonă împădurită din Argeș. Polițiștii care au ajuns la fața locului au izolat zona. Drona a fost descoperită de mai mulți vânători care se aflau în zonă, care au semnalat acest acest lucru printr-un apel la 112.

„Astăzi, 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliția Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lerești, județul Argeș, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lerești, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbușit printre copaci”, a mai transmis IPJ Argeș.