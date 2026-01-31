Prefecta de Argeș sesizează Inspectoratul Școlar Județean, dar și autoritățile după cazul elevei de 13 ani

„Am decis să convoc de urgență, pentru luni, 2 februarie, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Argeș și ai structurilor de ordine publică, pentru analiza o serie de incidente de netolerat în unitățile școlare și pentru a stabili măsuri clare care să garanteze siguranța în școli și în imediata lor vecinătate”, a scris Ioana Făcăleață, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Prefecta a precizat că decizia vine în urma mai multor incidente petrecute în județ. Primul amintit de Făcăleață este chiar cazul elevei de 13 ani din Argeș care a reclamat că profesorul său ar fi sărutat-o pe buze dar și pe obraji. Profesorul, în vârstă de 64 de ani, a fost reținut, sâmbătă de polițiștii IPJ Argeș.

Într-un alt incident, doi elevi ai unei școli din Costești au fost implicați într-o bătaie și reținuți, iar alți 41 de elevi care au asistat la incident au fost sancționați.

De asemenea, un elev de la un liceu din Pitești a agresat doi muncitori care desfășurau lucrări în școală.

Potrivit Prefectei de Argeș, anul trecut s-au petrecut 85 de incidente de violență în școli, dintre care 29 au avut loc numai în ultimele două luni ale anului.

„Nu voi tolera astfel de situații. Copiii noștri trebuie să fie în siguranță la școală și de aceea le cer și cadrelor didactice mai multă vigilență!”, a declarat prefecta de Argeș.

Reamintim că, la începutul acestui an, Ioana Făcăleață a fost acuzată de pacienți că s-ar fi prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Argeș și ar fi „sărit peste rând”.