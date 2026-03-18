Circulația trenurilor, perturbată la Piața Unirii 2 din cauza unei uși defecte

Potrivit informațiilor transmise de Metrorex, incidentul a avut loc în jurul orei 8:17. Din motive de siguranță, trenul a fost retras din circulație pentru verificări și remedierea problemei tehnice.

Pentru a asigura continuitatea transportului și respectarea graficului de circulație, compania a introdus un tren suplimentar pe magistrală. Reprezentanții Metrorex precizează că, în prezent, circulația trenurilor se desfășoară conform programului normal.

Călătorii au fost informați în permanență prin sistemele de sonorizare din trenuri și din stații. Metrorex a transmis scuze pentru disconfortul creat și le-a mulțumit pasagerilor pentru înțelegere.