Scandal la UPU Argeș. Acuzații de privilegii pentru prefectul Ioana Făcăleață / PNL Argeș cere demiterea ei

Martorii susțin că tensiunile au escaladat rapid, fiind chemată paza spitalului și ulterior Poliția. Un bărbat considerat „mai vocal” ar fi fost scos din incintă, iar pe hol s-au purtat discuții aprinse. Un pacient a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că prefectul ar fi cerut ca oamenii să iasă afară și ar fi avut un comportament „arogant”, ceea ce a amplificat conflictul.

Versiunea prefectului Ioana Făcăleață

Ioana Făcăleață respinge acuzațiile și afirmă că s-a deplasat la UPU în urma unor sesizări primite de la cetățeni privind timpii mari de așteptare. Prefectul susține că a intrat în Urgențe pentru a discuta cu medicii și conducerea spitalului, în contextul în care erau doar doi medici de gardă, unul fiind implicat într-o resuscitare.

„Am mers să verific situația reală și să iau măsuri legale. Am discutat cu medicii și managerul spitalului. Am ieșit apoi pe hol să le explic oamenilor contextul. Nu voi tolera comportamente de tipul țipete și injurii într-o unitate medicală”, a declarat prefectul, în exclusivitate pentru Gândul.

Totodată, Ioana Făcăleață a invocat existența unor „jocuri politice” și a susținut că informațiile ar fi fost răspândite de un „om politic” folosind un număr fals de telefon.

Reacția Poliției

Un polițist prezent la fața locului a postat ulterior în mediul online că a fost „circ” și că prefectul ar fi spus „știi cine sunt eu?”, amenințând că va suna la inspectorul-șef. Acesta a afirmat că erau zeci de persoane la rând de ore întregi și că situația a degenerat din cauza conflictului.

Pe Facebook, Ioana Făcăleață a explicat că UPU Pitești a fost „luat cu asalt” de pacienți din întreg județul și din județe limitrofe, iar personalul este insuficient. Conform datelor spitalului, peste 1.000 de persoane au avut nevoie de asistență medicală în perioada 31 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026.

PNL contestă legalitatea „controlului” și cere ca prefectul Ioana Făcăleață să plece

Scandalul UPU Argeș capătă o dimensiune politică majoră, după ce PNL Argeș cere public demiterea prefectului Ioana Făcăleață și contestă ferm legalitatea deplasării acesteia la Spitalul Județean de Urgență Pitești.

Radu Perianu, fost prefect al județului Argeș, a transmis un mesaj tranșant în care subliniază că un prefect nu poate merge singur „în control”, fără bază legală și fără ordin de prefect.

„Un prefect NU poate merge singur în control, după bunul plac. Orice control se face exclusiv prin ordin de prefect, prin constituirea unei comisii mixte formate din instituțiile cu atribuții legale: DSP, DSVSA, ISU și alte structuri competente. Prefectul, ca persoană, nu are atribuții de control și nu poate verifica singur spitale sau instituții”, a transmis Radu Perianu.