Buzoianu afirmă că pe litoral există „4.000 de construcții care sunt suspecte să fie ilegale”

„Aproape 4.000 de construcții care sunt suspecte să fie ilegale (…) sunt practic construcții care au fost făcute între malul mării și faleză, deci linia costieră, între aceste două limite unde, în mod normal, proprietatea trebuie să fie a statului. Ce să vedeți, au apărut ca ciupercile construcții de toate felurile, de la hoteluri, beach baruri până la blocuri, care sunt astăzi, din punctul nostru de vedere, ilegale”, a declarat Diana Buzoianu la TVR Info.

„Fiecare dintre aceste zone trebuie să fie recerute în instanță de către Apele Române. Suntem deja în primă etapă în sensul în care, ca să putem să aducem probă expresă în instanță, vom cere un studiu care să ne arate juridic exact unde este linia costieră și această zonă, această linie, să poată să fie folosită ca probă în instanță”, a adăugat ministra Mediului.

Întrebată dacă pot fi îndepărtate inclusiv construcțiile mari, ministrul a spus că soluțiile vor fi analizate „de la caz la caz” și că va fi „o bătălie pe ani de zile”.

Buzoianu a descris și modul în care unele terenuri ar fi ajuns la privați, prin hotărâri ale autorităților locale și schimbarea regimului de proprietate.

„Avem niște primării, cu primari care de-a lungul timpului au zis, de pe o zi pe alta, acesta este un teren care aparține, au înregistrat în cartea funciară și au dat hotărârile de consiliu local necesare. Deci acest teren este terenul în proprietate publică a primăriei. Deși terenul respectiv trebuia să fie, conform constituției, în proprietate publică a statului. După un timp, după ce și-au dat aceste hotărâri, au mai dat o hotărâre. Nu mai este în proprietate publică a primăriei, este în proprietate privată a primăriei. De la este în proprietate privată a primăriei, legea spune că se poate și inclusiv vinde. Și au mai stat un pic, și într-o lună, într-un an, au vândut aceste terenuri către un privat”, a spus Buzoianu.

Despre capacitatea de a susține un număr mare de procese, Buzoianu a spus că va fi nevoie de prioritizare: „Va trebui să ne uităm și să prioritizăm. Asta este foarte clar. Să prioritizăm acolo unde este cu adevărat nevoie rapidă de intervenție”.