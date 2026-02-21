Diana Buzoianu, despre tăierile de 10% din Ministerul Mediului: Mă uit la aceasta țintă ca la o oportunitate

Procesul de reorganizare

Referitor la procesul de restructurare din administrația centrală, ministra Mediului a declarat: „Eu prefer să mă uit la această limită, la această țintă de 10%, ca la o oportunitate, o oportunitate de a reorganiza și de a reforma anumite zone din instituțiile de mediu”.

Diana Buzoianu a anunțat că procesul de reducere a cheltuielilor din cadrul Ministerului Mediului a fost demarat încă din 2025. „Noi ne-am făcut deja reduceri anul trecut pentru că am schimbat organigramele mai multor instituții, am scăzut de exemplu numărul de funcționari cu posturi de conducere la Garda de Mediu, la Garda Forestieră, la ANEMAP. Adică am reușit să reducem o parte din cheltuieli în acest fel”, a declarat Buzoianu, sâmbătă, la TVR Info.

Cu toate acestea, ministra a continuat: „Suntem încă în etapa în care analizăm să vedem cum am putea să reducem și anul acesta mai departe, pentru că o parte din procentele din cele 10% vor fi acoperite de măsurile luate anul anterior”.

Privind modul în care se va realiza reforma, Diana Buzoianu a spus că nu urmărește în mod clar reducerile de persoane: „Acolo unde analizele și auditul va arăta că este nevoie și de astfel de măsuri, nu exclud posibilitatea aplicării și unor astfel de măsuri. La final, important este să transmitem și un mesaj foarte clar pentru români, că anul trecut au crescut taxele zicând, promițându-le, practic românilor, că noi anul acesta vom lua și măsurile foarte dificile pentru administrație”.

Impactul asupra finanțelor publice

Despre impactul acțiunilor luate la Ministerul Mediului în încercarea Guvernului de a reduce cheltuielile, Buzoianu a afirmat: „Ministerul Mediului este al treilea de la coadă. Deci, nu de la Ministerul Mediului se vor acoperi toate găurile care trebuie să fie acoperite în finanțele publice, dar avem și noi o rol de jucat. Și vom face, vom lua aceste măsuri cu responsabilitatea bucățicii noastre”.

Ministra a mai spus că ministerul poartă discuții cu toate autoritățile din subordine pentru identificarea unor soluții alternative de reducere a cheltuielilor: „Anumite instituții deja au venit cu propuneri să rămână la fel, la același număr de salariați, dar să se reducă prin alte lucruri, sporuri sau poate implicări în anumite proiecte care înainte presupuneau mult mai multe bonusuri pentru personalul care se implica în proiectele respective. Avem mai multe măsuri care vor fi luate. Cert este că dacă se va adopta această măsură cu 10%, vom fi responsabili și vom respecta ținta impusă de guvern”.