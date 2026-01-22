Dronă rusă căzută în grădina unei case din republica Moldova. Reacția MAE de la Chișinău

Poliția Republicii Moldova anunță că drona a fost găsită joi dimineața, în jurul orei 9.25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ. Aceasta era în grǎdina unei case nelocuite.

Este vorba de o dronǎ cu lungimea de aproximativ 2,5 metri.

La fața locului s-au deplasat experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției pentru examinarea în detaliu a acesteia.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a reacționat.

„În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor Externe declară că asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”, a transmis MAE.

Ministerul condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, „care aduce suferință, pierderi și distrugeri în Ucraina și afectează grav securitatea regională, punând în pericol direct și siguranța cetățenilor Republicii Moldova”.