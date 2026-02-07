Dronă descoperită pe teritoriul Republicii Moldova, aproape de granița cu Ucraina

Obiectul a fost găsit în satul Sofia din raionul Drochia, aproape de granița cu Ucraina. Poliția a izolat zona și a trimis specialiști în dezamorsarea explozibililor pentru a efectua o inspecție.

Poliția din Moldova a declarat că acest incident este al treilea caz de dronă găsită în țară de la începutul anului, scrie The Kyiv Independent.

„Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă cu fermitate orice incident care ar putea constitui o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa siguranței cetățenilor săi”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Ministerul a adăugat că Moldova rămâne fermă în apărarea suveranității și integrității sale teritoriale și monitorizează îndeaproape evoluția situației, în coordonare cu autoritățile naționale competente.

Incidentul survine în contextul în care Moldova continuă să se confrunte periodic cu efectele indirecte ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Pe 31 ianuarie, țara a suferit o pană majoră de curent care a lăsat fără electricitate o mare parte din capitala Chișinău, oprind troleibuzele și semafoarele.

Autoritățile moldovene au declarat că întreruperea a fost legată de probleme tehnice cu rețeaua electrică a Ucrainei și cu liniile de transport de înaltă tensiune care leagă cele două țări. Ministrul Energiei, Denis Shmihal, a declarat că Ucraina se confruntă cu „o penurie semnificativă de energie electrică”, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile energetice, vizând infrastructura critică ucraineană cu rachete și drone.