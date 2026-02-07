Prima pagină » Știri externe » Dronă descoperită pe teritoriul Republicii Moldova, aproape de granița cu Ucraina

Dronă descoperită pe teritoriul Republicii Moldova, aproape de granița cu Ucraina

O dronă neidentificată a fost găsită vineri pe teritoriul Moldovei, au raportat autoritățile moldovene.
Dronă descoperită pe teritoriul Republicii Moldova, aproape de granița cu Ucraina
Sursa foto: Poliția Republicii Moldova/Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
07 feb. 2026, 03:23, Știri externe

Obiectul a fost găsit în satul Sofia din raionul Drochia, aproape de granița cu Ucraina. Poliția a izolat zona și a trimis specialiști în dezamorsarea explozibililor pentru a efectua o inspecție.

Poliția din Moldova a declarat că acest incident este al treilea caz de dronă găsită în țară de la începutul anului, scrie The Kyiv Independent.

„Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă cu fermitate orice incident care ar putea constitui o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa siguranței cetățenilor săi”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Ministerul a adăugat că Moldova rămâne fermă în apărarea suveranității și integrității sale teritoriale și monitorizează îndeaproape evoluția situației, în coordonare cu autoritățile naționale competente.

Incidentul survine în contextul în care Moldova continuă să se confrunte periodic cu efectele indirecte ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Pe 31 ianuarie, țara a suferit o pană majoră de curent care a lăsat fără electricitate o mare parte din capitala Chișinău, oprind troleibuzele și semafoarele.

Autoritățile moldovene au declarat că întreruperea a fost legată de probleme tehnice cu rețeaua electrică a Ucrainei și cu liniile de transport de înaltă tensiune care leagă cele două țări. Ministrul Energiei, Denis Shmihal, a declarat că Ucraina se confruntă cu „o penurie semnificativă de energie electrică”, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile energetice, vizând infrastructura critică ucraineană cu rachete și drone.

Recomandarea video

Trump distribuie un videoclip în care Barack și Michelle Obama sunt reprezentați ca maimuțe
G4Media
Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și un director adjunct din Poliția Locală
Gandul
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Doi soți au cumpărat o casă în care știu că vor fi inundați, dar nu regretă nimic: „Ridicăm prizele și mobila”
Libertatea
Cea mai periculoasă vitamină pentru diabetici! Ce spun medicii și la ce să fii atent?
CSID
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor