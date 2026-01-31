Prima pagină » Știri externe » Deconectări în sistemul energetic din Republica Moldova, din cauza problemelor din rețeaua ucraineană

Deconectări în sistemul energetic din Republica Moldova, din cauza problemelor din rețeaua ucraineană

O deconectare a sistemului energetic din Republica Moldova a fost înregistrată sâmbătă dimineața, din cauza problemelor din rețeaua ucraineană.
Deconectări în sistemul energetic din Republica Moldova, din cauza problemelor din rețeaua ucraineană
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
31 ian. 2026, 12:29, Știri externe

UPDATE

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a făcut un apel la calm și înțelegere dup apariția problemelor legate de alimentarea cu energie electrică.

„Știu că mulți s-au îngrijorat și e firesc să ne simțim așa când ne lipsesc cele mai necesare lucruri – lumină, căldură, comunicare limitată. Vă îndemn să rămânem solidari, să avem grijă de cei mai vulnerabili și să avem încredere că instituțiile lucrează pentru soluționarea rapidă a problemei. Echipele Moldelectrica intervin în regim continuu pentru remedierea situației. În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită, iar lucrările continuă până la revenirea completă la parametri normali. Toate instituțiile medico-sanitare funcționează în regim de siguranță – spitalele sunt conectate la generatoare electrice”, arată premierul într-o postare pe Facebook.

Acesta susține că Poliția îndeamnă șoferii să circule cu prudență, din cauza întreruperii unor semafoare.

Conform acestuia, Serviciul Vamal operează manual trecerea frontierei pentru a evita blocarea traversării, din cauza întreruperii temporare de curent.

„Dragi cetățeni, să ne amintim acum cele mai importante recomandări în astfel de situații:

▪️ Să ne informăm din surse oficiale, instituțiile vor continua să vină cu actualizări de informații.

▪️ Să acționăm cu responsabilitate și calm.

▪️ Să economisim bateria telefonului, să-l folosim pentru urgențe.

▪️ Să circulăm cu prudență – unele semafoare sunt nefuncționale, iar pe drumuri se circulă în condiții de iarnă.

▪️ Să avem grijă și să verificăm cum se simt cei mai vulnerabili”, a scris Alexandru Munteanu pe rețeaua de socializare.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit Ministerului Energiei din Republica Moldova, problema a fost semnalată sâmbătă dimineața, la ora 10.42.

Ministerul anunță că a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea sistemului electroenergetic.

Problema ar fi apărut, potrivit sursei citate, din cauza problemelor grave din reţeaua electrică a Ucrainei.

„Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica, lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea deja fiind restabilită”, a mai transmis Ministerul Energiei.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
Gandul
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Misterul mormântului princiar descoperit într-o biserică faimoasă din România. Marea enigmă, pe cale să fie deslușită după mai bine de 100 de ani
Libertatea
Leguma de 2 lei care te ferește cel mai bine de gripă. Se găsește în orice market din România, chiar și iarna
CSID
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
Promotor