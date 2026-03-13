Poluare pe Nistru. Moldova a cerut activarea Mecanismului de Protecție Civilă al UE

„Prin acest mecanism, solicităm sprijinul partenerilor europeni pentru mobilizarea rapidă a unor echipe de specialiști și a echipamentelor necesare pentru gestionarea situației din teren. Este vorba despre echipamente pentru captarea, reținerea și colectarea impurităților petroliere din apă, precum și despre stații mobile de testare a calității apei”, a transmis Guvernul Republicii Moldova.

Potrivit sursei citate, sprijinul este necesar pentru a consolida capacitățile de intervenție ale instituțiilor naționale care sunt implicate în monitorizarea și gestionarea situației.

Suplimentar, a fost solicitată intervenția Ministerului Apărării cu militari, echipament şi unităţi de tehnică.

Impact asupra cetățenilor

Guvernul a anunțat că, după atacul Rusiei asupra unui hidrocentrale din Ucraina, combustibilul ajuns în râul Nistru continuă să fie transportat de curentul apei, iar acest lucru are impact direct asupra cetățenilor Republicii Moldova.

Pe baza datelor de laborator, care arată depășirea limitelor admise în zona Naslavcea, autoritățile au fost nevoite să ridice gradul de alertă pentru locuitorii din regiune. În aceste condiții, nivelul de risc este stabilit la galben.

„Dacă situația o va impune, suntem pregătiți să sistăm temporar aprovizionarea cu apă pentru unele localități din nordul Republicii Moldova, pentru a preveni orice pericol pentru cetățeni”, a transmis Guvernul.

Conform Executivului de la Chișinău, de la primele ore ale dimineții de vineri, partea ucraineană intervine pe malul lor al Nistrului, iar echipele din România sunt deja în teren și instalează filtre suplimentare.

„La rândul nostru, monitorizăm constant calitatea apei. Echipele prelevează probe din teren cu laboratorul mobil la fiecare 6 ore, pentru a ne asigura că apa nu prezintă riscuri pentru cetățeni. În paralel, instalăm filtre suplimentare și folosim baloți de paie — o soluție eficientă pentru reținerea și eliminarea acestor substanțe din apă”, anunță Guvernul.