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Asfaltul și poluarea, factorii care fac furtunile mai puternice în orașe

De ce furtunile par mai violente în orașe față de câmpie? Un studiu de 20 de ani din Texas are răspunsul. Asfaltul și poluarea transformă furtunile mici în episoade periculoase. Fenomenul se intensifică noaptea.
Asfaltul și poluarea, factorii care fac furtunile mai puternice în orașe
Andreea Tobias
08 iun. 2026, 18:46, Știrile zilei
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Furtunile mici și izolate sunt cu până la 31% mai frecvente și mai intense deasupra orașelor față de zonele rurale.

Concluzia aparține unui studiu publicat în revista Nature, care a analizat peste 40.000 de furtuni în patru orașe din Texas pe o perioadă de 22 de ani.

Studiul a acoperit perioada 1995–2017 și a analizat furtunile din patru orașe din Texas. Cercetătorii au identificat ce tipuri de furtuni se intensifică în mediul urban și care, dimpotrivă, slăbesc la contact cu orașul.

Concluzia principală: furtunile mici, cu o singură celulă, și cele izolate devin semnificativ mai intense și mai frecvente deasupra orașelor, în special noaptea.

Cum transformă asfaltul și poluarea o furtună obișnuită

Mecanismul central este efectul de insulă de căldură urbană. Asfaltul, betonul și poluarea din marile orașe rețin căldura acumulată în timpul zilei. Această căldură creează instabilitate în fluxul de aer și generează curenți ascendenți care alimentează și amplifică furtunile violente.

Rezultatul: furtuni aparent minore devin episoade intense, cu precipitații concentrate și risc crescut de inundații.

Nu toate furtunile se intensifică în mediul urban.

Cercetătorii au constatat că furtunile asociate fronturilor reci slăbesc atunci când ating centrul orașului. Potrivit coautorului John Nielsen-Gammon, aceste furtuni sunt definite de contraste de temperatură și vânt. Când intră în zona urbană caldă, contrastul se reduce, iar intensitatea precipitațiilor scade cu 16–28%.

Ce înseamnă aceste date pentru planificarea urbană

Datele sunt relevante pentru elaborarea planurilor de protecție în orașe, unde suprafețele impermeabile – asfalt, beton, acoperișuri – lasă puține căi prin care apa de ploaie să se infiltreze natural. Înțelegerea tipului de furtună care se amplifică în centrul urban permite autorităților să anticipeze riscul de inundații și să proiecteze măsuri de protecție mai eficiente.

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