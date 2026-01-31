Prima pagină » Știri externe » Cetățenii din Republica Moldova, îndemnați să nu folosească electrocasnice mari

Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, îi îndeamnă pe cetățenii moldoveni să manifeste înțelegere referitoare la avariile de rețea și să folosească energia electrică rațional, dar și să se abțină din a folosi electrocasnicele mari.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
31 ian. 2026, 19:37, Știri externe

Ministrul Energiei din Republică a precizat, sâmbătă seara, că, deși energia electrică a fost restabilită în mare parte, există posibilitatea ca, în unele locuințe, furnizarea cu energie electrică să fie încă afectată.

„În continuare, se lucrează la restabilirea unei liniei de 400kV afectată de condițiile meteo, chiciură și vânt. La unele adrese poate încă să lipsească energia electrică, din cauza unor avarii locale. Acestea sunt înlăturate de echipele de intervenţie ale operatorilor de distribuţie. Astfel, rugăm ca cetățenii să manifeste intelegere și să folosească energia electrică rațional, în special prin neconectarea echipamentelor casnice mari”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Jughietu.

Acesta i-a îndemnat pe cetățenii care întâmpină avarii să le semnaleze.

De asemenea, oficialul le-a mulțumit companiilor energetice din Ucraina și România, pentru sprijinul acordat în restabilirea furnizării cu energie electrică.

„Nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc tuturor colegilor energeticieni, inclusiv din Ucraina НЕК „Укренерго” – NPC Ukrenergo şi România Transelectrica, pentru eforturile depuse astăzi în reconectarea sistemului şi asigurarea bunei funcţionări în continuare”, a conchis ministrul Energiei din Republica Moldova.

Reamintim că, în Republica Moldova a fost înregistrată o deconectare a rețelei electrice. Tensiunea electrică de pe linia 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, a căzut.

