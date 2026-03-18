UE relaxează normele privind autorizarea importurilor de gaze

Potrivit comunicatului publicat, miercuri, de CE, în urma consultărilor cu autoritățile naționale și părțile interesate, CE a actualizat documentul orientativ pentru a oferi claritate, în special în ceea ce privește flexibilitățile procedurilor de autorizare prealabilă a importurilor de gaz lichefiat, din alte state decât Rusia.

Potrivit ghidului publicat, evitarea obstacolelor inutile în ceea ce privește importurile de gaz lichefiat se poate realiza, spre exemplu, prin accelerarea procesului de autorizare, simplificarea procedurilor de depunere a documentelor și a schimburilor între autorități, precum și prin recunoașterea reciprocă a autorizațiilor prealabile.

Autoritățile vamale ale UE ar trebui să aprobe importurile de gaze naturale din alte surse decât Rusia în termen de 12-24 de ore de la solicitarea autorizației de către o companie, pe durata perturbărilor actuale de pe piețele mondiale de gaze naturale cauzate de închiderea Strâmtorii Hormuz, se arată în Ghidul actualizat al implementării Proiectului RoPowerEu.

Regulile simplificate ar permite companiilor să utilizeze un singur document pentru a autoriza mai multe transporturi în cadrul aceluiași contract de furnizare a gazelor naturale și ar scuti companiile de necesitatea unei noi autorizații în cazul în care transporturile lor de gaz natural lichefiat sunt redirecționate din cauza închiderii Strâmtorii Hormuz.

Normele s-ar aplica importurilor de gaze naturale din afara Rusiei și nu ar modifica procesul de eliminare treptată a gazelor rusești din blocul comunitar.