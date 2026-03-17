Resursele de energie primară și electrică au crescut ușor în ianuarie, dar sub avansul consumului în economie. Populația și-a redus consumul de curent cu 1,9%

Materiile prime pentru energie- cărbune, țiței, gaze, ape, soare, vânt, nuclear, produse petroliere, energie electrică din import – ale României din prima lună a anului au crescut, în total, cu 6,1% față de ianuarie 2025, dar acest avans în medie nu se bazează pe creșterea producției, ci a importurilor.

Creștere masivă a importurilor de cărbune

Cea mai mare creștere, de peste 6 ori este la importurile de cărbune net.

Pe fondul temperaturilor foarte scăzute din prima lună a anului, importurile de cărbune din ianuarie 2026, de 17,9 mii tep, au crescut de peste 7 ori, respectiv cu 616% față de ianuarie 2025. Este cea mai mare creștere din lunile ianuarie din ultimii patru ani, conform datelor INS.

Astfel, în ianuarie 2025, importurile de cărbune erau de 2,4 mii tone echivalent petrol (tep), cu 4,3 mii tep mai puțin față de ianuarie 2024 (cât erau de 6,4 mii tep), adică o scădere de aproximativ 65%. În ianuarie 2023, importurile erau de 12,3 mii tep, iar cea mai mare cantitate din ultimile luni ianuarie a fost în ianuarie 2022, când era de 64,1 mii tep, deci de peste trei ori mai mare decât cea din ianuarie 2026.

De amintit că, așa cum detalia Cătălin Călinoiu, membru în Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia, pentru Mediafax, la începutul acestui an, pe fondul valului de ger la nivelul întregii regiuni, nu doar în țară noastră, a determinat vârfuri de consum dimineață și seară la un nivel nemaiîntâlnit în ultimii 4-5 ani.

„De exemplu, în vârful de consum de dimineață din dată de 21 ianuarie, consumul instantaneu a depășit puterea de 9300 MW, un maxim al ultimilor 4-5 ani, iar centralele pe cărbune au asigurat în acea perioada până la 14% din totalul energiei produse în țară noastră”, explica oficialul CEO.

Și importurile de gaze naturale s-au dublat, față de ianuarie 2025.

Per ansamblu, principalele resurse de energie primară, în ianuarie, au totalizat 2782,7 mii tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 53,2 mii tep față de ianuarie 2025, adică cu 6,1% în plus.

Producţia internă a însumat 1407,8 mii tep, în scădere cu 26,2 mii tep (-1,8%) faţă de ianuarie 2025, iar importul a fost de 1374,9 mii tep, în creștere cu 79,4 mii tep (+6,1%).

Principalele surse ale energiei electrice

În ceea ce privește energia electrică produsă, importată și consumată în România, producția a crescut față de anul trecut, importurile au scăzut, iar consumul a avut un mic avans, în medie. Ceea ce este evident este că populația și-a redus consumul de curent.

Mai concret, în ianuarie, resursele de energie electrică au fost de 6365,9 milioane kWh, în creștere cu 238,6 milioane kWh (3,9%) față de ianuarie 2025.

În total, producția a cresciut cu 10,9%, cel mai mare avans înregistrând vântul, prin centralele eoliene, dar cea mai mare contribuție cantitativă venind din termocentrale (pe cărbune și/sau gaze).

Producţia din termocentrale a fost de 1917,7 milioane kWh, în creștere cu 17,7 milioane kWh (+0,9%). Producţia din hidrocentrale a fost de 1179,2 milioane kWh, în creștere cu 307,6 milioane kWh (+35,3%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 987,2 milioane kWh, în scădere cu 34,4 milioane kWh (-3,4%).

În ianuarie 2026, producţia din centralele electrice eoliene a fost de 696,0 milioane kWh, în creștere cu 198,0 milioane kWh față de ianuarie 2025, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 146,8 milioane kWh, în scădere cu 3,0 milioane kWh față de aceeași perioadă.

Importurile au scăzut cu aproximativ 15%, ajungând la 1.439 milioane kWh.

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 4651,8 milioane kWh, cu 3,6% mai mare față de perioada 1.I-31.I.2025, consumul final de energie electrică în economie a crescut cu 5,4%, iluminatul public a scăzut cu 5,7%, iar consumul populației a scăzut cu 1,9%.

Exportul de energie electrică a scăzut cu apriximativ 5%, la 1051,9 milioane kWh, în scădere cu 61,0 milioane kWh.

În ceea ce privește consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii, acesta a crescut cu 26,7%, ajungând la 662,2 milioane kWh, în creștere cu 139,6 milioane kWh.