Șeful Nuclearelectrica, după gerul din ultimele zile. Cosmin Ghiță: „Un producător nuclear are, exact prin specificul său, o dependență extrem de redusă de factorul climatic”

Într-o miniserie de interviuri pe parcursul acestui sezon ieșit din comun de rece, Mediafax a vorbit cu responsabilii celor mai mari unități de producție de energie electrică în bandă din țară, defalcat pe trei resurse majore: ape, cărbune, nuclear.

După interviurile cu responsabilii de la Hidrocentrala Porțile de Fier I și II și Complexul Energetic Oltenia, Cosmin Ghiță, directorul general al producăotrului național de energie nucleară, Nuclearelectrica, a detaliat pentru Mediafax măsurile pe care compania le ia pentru asigurarea continuității producției, dar și stadiul investițiilor majore, care sunt menite să dubleze în câțiva ani capacitatea actuală, de aproximativ 1.400 MW.

Pentru producția în ciclu combinat pe gaz, marile proiecte de la Mintia și Iernut, cu o capacitate instalată însumată de peste 2.100 MW, nu sunt încă finalizate.

Nuclearelectrica este o companie listată la Bursa de Valori București și este controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține cu 82,49% din acțiuni.

„Nuclearelectrica va avea întotdeauna materie primă necesară”

Reporter Mediafax: În aceste zile geroase, există provocări tehnice din partea vremii, în funcționarea reactoarelor? De exemplu, în ceea ce privește apă disponibilă pentru răcire sau aprovizionarea cu materie primă?

Cosmin Ghiță: În fiecare sezon, specialiștii CNE Cernavodă se asigură că centrala este pregătită pentru sezonul rece. Cele 2 unități nucleare aflate la putere au fost pregătite în prealabil pentru operarea în regim de iarnă. Acest proces se desfășoară în conformitate cu programele și rutinele regulate de întreținere și operare pentru ca în perioada deosebit de rece din zilele anterioare cele 2 unități să opereze la capacitate normală fără provocări asupra securității nucleare, securității mediului, populației sau planului de producție.

Toate sistemele centralei care se pretează la trecerea la regimul de funcționare de iarnă au fost deja plasate în configurația corespunzătoare dinaintea debutului iernii.

Toate sursele de apă de răcire ale reactorului sunt complet disponibile, fiind luate măsuri de prevenire a înghețului prin plasarea sistemelor care pot fi afectate de regimul termic în configurația specifică de iarnă.

Un producător nuclear are, exact prin specificul său, o dependență extrem de redusă de factorul climatic, fie că vorbim de sezonul rece, fie că vorbim de sezonul cald, iar acest aspect s-a văzut foarte clar în comportamentul în timp al celor două unități nucleare fie în condiții de seceta, fie în condiții de temperatură foarte scăzută. Atât timp când sunt asigurate condițiile de operare – și mă refer în primul rând la asigurarea condițiilor de securitate nucleară – factorul climatic, chiar și în condiții provocatoare pentru alți producători, nu are o relevanță foarte mare în cazul Nuclearelectrica.

Un astfel de comportament are la bază un program serios, complex, pro-activ de investiții curente, aferente unor programe multianuale, în securitate nucleară, programe de mentenanță pro-activă, în așa fel încât să ne asigurăm că unitățile sunt operate în condiții optime și că operarea acestora răspunde necesităților sistemului energetic național, indiferent de condițiile meteo, climatice. Un factor extrem de important îl reprezintă programele de mentenanță preventivă, elaborate și planificate riguros în așa fel încât să ne asigure cadrul de operare optim.

Alt aspect care asigură continuitatea în operare și producție este asigurarea cu materie prima necesară în vederea fabricării fasciculelor de combustibil. Nuclearelectrica va avea întotdeauna materie primă necesară, ceea ce asigură siguranța operării și producției, la care se adaugă interesul, evident atât pentru Nuclearelectrica, cât și pentru industrie, de a menține ciclul integrat de combustibil. Am avut o strategie AGA în acest sens pe care am implementat-o și mă refer la preluarea unor active de la Feldioara, linia de procesare a materiei prime, scopul fiind menținerea și dezvoltarea lanțului integrat de combustibil internațional și prelucrarea acestuia la Feldioara. În doi ani de la operaționalizare, furnizăm dioxid de uraniu către Argentina.

Reporter Mediafax: Dat fiind necesarul ridicat de consum de energie din această perioadă, există probabilitatea să se amâne eventuale programări pentru mentenanță?

Cosmin Ghiță: Știm cât de importantă este pentru stabilitatea Sistemului Energetic Național energia produsă în bandă, astfel că specialiștii CNE Cernavodă se asigură că operează centrala la cele mai înalte standarde pentru a genera energie electrică în condiții de siguranță.

În acest moment funcționăm normal și asigurăm, prin cele două unități nucleare de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, livrarea energiei electrice în condiții optime și la capacitatea normală. Programele de întreținere preventivă și predictivă uzuale se vor desfășura normal în continuare.

În același context, dar și în perspectiva închiderii centralelor pe cărbune, care este stadiul planului de investiții pentru retehnologizare a actualelor reactoare în funcțiune, respectiv punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4?

Proiectele nucleare sunt proiecte complexe, riguroase, a căror dezvoltare necesită un ciclu lungu de pregătire și execuție.

Portofoliul de investiții al companiei care cuprinde investiții strategice, pentru următorul deceniu, este gândit și dezvoltat pentru a acoperi trei arii majore:

Extinderea și diversificarea capacității de producție prin dezvoltarea Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă (1400 MW capacitate instalată) și Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) (462 MW capacitate instalată).

Consolidarea siguranței, fiabilității și excelenței operaționale a capacității existente prin: Proiectul Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă, prelungirea duratei de viață cu încă 30 de ani începând cu anul 2030; Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA); Centrul pentru situații de urgență; Modernizarea și dezvoltarea fabricii de combustibil nuclear; Modernizarea, retehnologizarea și dezvoltarea fabricii de prelucrare a concentratelor de uraniu; Transformare și reziliență digitală și alte investiții semnificative preconizate.

Sustenabilitate și inovare prin implementarea instalației de detritiere a apei grele (prima din Europa și a treia la nivel global) și diversificarea portofoliului de produse prin producerea de radioizotopi medicali, cu prioritate acordată domeniului medical din România.

Reporter: Care este stadiul proiectelor de retehnologizare a Unității 1 și cel de dezvoltare a Unităților 3 și 4?

Cosmin Ghiță: Prima fază a proiectului Retehnologizării Unității 1, fază încheiată, a constat în identificarea și definirea activităților necesare pentru retehnologizarea Unității 1, astfel încât aceasta să poată funcționa pentru încă un ciclu de viață de 30 de ani, în baza unui contract între Nuclearelectrica și actualul proprietar al tehnologiei, CANDU (Atkins Realis).

Faza 2 a proiectului, cea actuală, include asigurarea resurselor financiare pentru implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1, pregătirea executării activităților identificate și definite pentru retehnologizarea Unității 1 în Faza 1 și obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare pentru implementarea acestui proiect.

Anul trecut am început lucrările civile de construcție în Proiectul Retehnologizării Unității 1. Avem deja semnat contractul critic pentru finalizarea în termen a acestui proiect, contractul EPC (Engineering, Procurement, Construction). Concret, asta înseamnă: elaborarea proiectului detaliat și a detaliilor de execuție, achiziția de echipamente și materiale, executarea lucrărilor de retubare și a lucrărilor de retehnologizare, precum și construirea infrastructurii necesare pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1. Valoarea estimată a contractului este de 1,9 miliarde EUR. Recent, am obținut finanțare de 540 milioane de euro de la sindicatul bancar condus de JP Morgan, un argument pentru soliditatea proiectelor derulate de SNN. Tot pentru Retehnologizarea Unității 1, am început lucrările pregătitoare pentru infrastructură, fabricarea multor echipamente cu ciclu lung de fabricație, dar și partea de inginerie ce va susține modificările în urmă acestui proces și va asigura încă 30 de ani de funcționarea a U1.

Faza 3 a proiectului va începe cu oprirea Unității 1 în 2027 și constă în executarea efectivă a lucrărilor Proiectului de Retehnologizare în instalațiile unității, precum și repunerea acesteia în funcțiune, în vederea exploatării comerciale pentru un nou ciclu de exploatare de 30 de ani.

În cazul Unităților 3 și 4, avansul constă, de asemenea, în semnarea Contractului EPCM (3,2 miliarde euro), cu o durată estimată de 108 luni, contract structurat în două faze: faza LNTP (Limited Notice to Proceed), cu o durata între 24-30 de luni și, ulterior, sub rezervă perfecționării și convenirii condițiilor comerciale și a luării Deciziei Finale de Investiție în conformitate cu Acordul de sprijin dintre statul român și SNN, faza FNTP (Final Notice to Proceed) cu o durata între 80-84 de luni. La sfârșitul celei de-a două faze a contractului EPCM, vom reexamina fezabilitatea proiectului pe baza noilor indicatori tehnici și economici, următorul pas fiind adoptarea Deciziei Finale de Investiție. Proiectul beneficiază de sprijinul statului român prin Acordul între stat și SNN, statul oferind garanții, mecanisme de finanțare, CfD și contribuția în natură cu rezervele de apă grea.

Proiectul Unităților 3 și 4 este un proiect strategic pentru securitatea energetică pe termen lung și recarbonizarea profundă a României, un dezvoltator al lanțului de aprovizionare și o nouă generație de specialiști. Astăzi, odată cu încheierea contractului EPCM, acest proiect este pe drumul cel bun pentru a deveni realitate la începutul anilor 2030.

Este necesar să se asigure capacități cu producție în bandă, cu nivel scăzut de carbon, cu rol de back-up pentru regenerabile. Și aici energia nucleară este o soluție certă.

Excelența nucleară, în operare și în dezvoltarea de proiecte, se obține în principal prin crearea de echipe, prin încredere și prin valorificarea capacităților umane.

Asociat proiectelor de investiții, dezvoltarea strategiei de resurse umane a fost și este un aspect esențial, prioritar pentru Nuclearelectrica. Am inițiat de câțiva ani un proces de recrutare și de formare a unei noi generații de specialiști pentru a duce mai departe proiectele de investiții, fie că vorbim despre retehnologizarea Unității 1, proiectul Unităților 3 și 4. Avem deja inițiate proiecte de învățământ dual, programe de formare la locul de muncă, internship, mentorat. Tot ce se poate implementa la nivel organizațional pentru acest scop.

Prioritizăm de mulți ani resursa umană în toate felurile: cea internă prin mecanisme de retenție și dezvoltare; cea externă prin strategie de identificare, atragere și retenție. Strategia noastră de resurse umane conține toate aceste elemente. Am angajat în acești ani sute de oameni, îi formăm în cele mai bune condiții. Ei sunt noua generație, una de care nu doar industria nucleară are nevoie, ci România are nevoie pentru a-și menține respectul și recunoașterea la nivel internațional, obținute de generațiile anterioare. Oamenii din nuclear sunt aparte, profesioniști, cu o cultură a securității unică, cea nucleară, diferită de orice altă industrie, extrem de responsabili și mândri de ceea ce fac, cu rezultate pe măsură. România ocupă de ani de zile primul loc la nivel global, din peste 400 de reactoare, în baza factorului de utilizare a puterii instalate.

Reporter Mediafax: Care este ponderea multianuală a energiei nucleare în producția națională în prezent și cu cât va crește (capacitatea și ponderea. Și anul), când România va avea 4 reactoare în funcțiune?

Cosmin Ghiță: Energia nucleară acoperă între 18-20% din necesar. Cu 4 unități CANDU în funcțiune, la începutul anilor 2030, dublăm această capacitate și estimăm că vom asigura 66% din energia curată a României. Dintr-o singură sursă, cea nucleară. Unitățile 1 și 2 în operare evită eliberarea în atmosfera a 10 milioane tone de CO2 anual, cu 4 unități, vom ajunge să evităm 20 milioane tone de CO2 anual. De la punerea în funcțiune a Unităților 1 și 2 am livrat în sistem peste 245 milioane MWh și am evitat eliberarea a 235 milioane tone de CO2, la un factor de capacitate, tot de la punerea în funcțiune, de peste 90%, la ambele Unități.

Prioritizăm securitatea nucleară în operare și securitatea energetică și independența energetică pentru România. Lucrăm în echipă pentru o industrie nucleară românească ca să fie punct de reper pentru alte state. La Nuclearelectrica, în toată structura de guvernanță corporativă, prin ceea ce noi numim ADN-ul nostru, adică cultura de securitate nucleară, ne este profund cunoscută valoarea strategică și rolul regional pe care Nuclearelectrica îl conferă României în ecuația deosebit de importantă a securității energetice europene.