Ilie Bolojan: „Problemele din energie afectează competivitatea companiilor românești”. Care sunt măsurile premierului

Producția de energie trebuie accelerată, consideră șefu Executivului, făcând referire la marile proiecte încă nefinalizate, care au o capacitate instalată care însumează peste 2.100 MW, ceea ce înseamă mai mult cu 50% decât cea actuală a celor două reactoare nucleare de la Cernavodă.

„Trebuie să lucrăm să avem mai multă energie în România”

„Trebuie să lucrăm la la componenta de energie, un alt aspect de bază, problemele din energie afectează competivitatea companiilor românești. Și noi trebuie să lucrăm să avem mai multă energie în România, deci să producem mai mult. Pe gaz, de exemplu, avem două centrale importante într-o fază avansată. (…) Acolo (centrala de la Iernut – n.r.) este de zece ani. A fost un proiect prost manageriat, dar anul acesta trebuie să-l finalizăm. Deci trebuie să creștem capacitatea de producție pe gaz”, a declarat premierul.

Este vorba de Centrala electrică de cogenerare cu ciclu combinat de la Mintia, cu o capacitate instalată de 1700 MW și un consum anual de 2,5 miliarde metri cubi de gaz, așteptată să devină funcțională în acest an. Centrala de la Mintia va fi cel mai mare consumator de gaze, dar și cea mai mare unitate de producție de energie din România și cea mai mare centrală din Uniunea Europeană.

Al doilea proiect, cu o întârziere considerabilă, este Centrala pe gaz în ciclu combinat de la Iernut, cu o capacitate instalată de 430 MW, dezvoltată de Romgaz, care are termen de finalizare asumat cel târziu la sfârșitul acestui an.

Termenul a fost anunțat de conducerea Romgaz la Bursa de Valori București după ce contractul pentru centrala de la Iernut cu spaniolii Duro Felguera a fost reziliat, a doua oară, după ce ajunsese la un ggrad de finalizare de 97%, ca urmare a nerespectării de către executant a obligațiilor contractuale, inclusiv a obligației de executare în termen a lucrărilor.

„E nevoie să ne creștem capacitatea de stocare”

Șeful Executivului s-a referit și la proiectele hidrocentralelor, începute dar rămaase nefinalizate, dar și la nevoia a crește capacitatea de stocare, o măsură care ar ajuta la echilibrarea sistemului energetic, dar și a prețului, în perioade cu cerere peste producție.

„Trebuie să ne terminăm hidrocentrale, lucrăm la asta. E nevoie să ne creștem capacitatea de stocare. Este anormal să avem capacitate de producție în exces la în orele de vârf ale zilei, iar seara, când este subproducție, să avem lipsă. Dacă ceea ce putem produce ieftin, la prânz, în exces, am stoca în câteva ore după aceea, spre seară le-am putea vinde. Dar sunt niște anormalități, dar instalarea a sute de megawați de capacități de stocare nu poate fi făcută de pe o zi pe alta, dacă cei care au fost plătiți – la Hidroelectrica, de exemplu, sau la alte companii – n-au făcut ceea ce trebuie ani de zile și întârzierile, de exemplu, sunt foarte mari”, a declarat premierul.

Șeful Executivul s-a referit și la Neptun Deep, proiectul de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră dezvoltat de OMV Petrom, operator, în cote egale cu Romgaz, care va face ca România să devină cel mai marre producător de gaze naturale din Europa, din 2027, an când se estimează că prima moleculă de gaz din Marea Neagră va intra în sistemul național de transport al gazelor naturale, operat de Transgaz.

„Pe partea de de valorificare a gazului care va veni suplimentar din Marea Neagră după 2027 încolo trebuie să gândim formule de susținere a industriei care să consume acest gaz. Deci astea sunt elementele de bază. Pe lângă acestea pot fi pachete și astea vor fi în acest proiect de lege care să stimuleze anumite domenii care pot fi relevante prin de acordarea unor deduceri pentru investițiile făcute din impozitele pe profit, de prin acordarea unor ajutoare de stat în așa fel încât, prin măsuri suplimentare de simplificare, de de birocratizare, de scurtare a termenelor de avizare, plus schemele de sprijin, plus rezolvare a problemelor de bază, să ne punem economia într-adevăr pe baze sănătoase, în așa fel încât România să se dezvolte în următorii ani”, a conchis premierul.