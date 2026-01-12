Bogdan Ivan: Neptun Deep avansează mai rapid decât graficul inițial. Când estimează ministrul Energiei că va fi extrasă prima moleculă de gaz din Marea Neagră

Stadiul proiectului strategic Neptun Deep de exploatare a gazelor naturale de la mare adâncime din Marea Neagră depășește calendarul asumat și anunțat de partenerii egali ai concesiunii, OMV Petrom, care e și operator, și Romgaz, conform declarațiilor făcute de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, luni în conferința de presă de la finalul ședinței Comandamentului energetic național.

„Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puțin mai bun decât graficul asumat la începutul proiectului. Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră”, a declarat ministrul Bogdan Ivan.

Demnitarul a amintit că Neptun Deep reprezintă o investiție de 4 miliarde de euro, la care contribuie în mod egal de compania Romgaz, deținută de statul român, prin Ministerul Energiei, în proporție de 70,5%, OMV Petrom, controlată de grupul omonim de la Viena și la care statul, tot prin Ministerul Energiei, care deține 20,69% din acțiuni, iar extracția totală anuală va fi de aproximativ 8 miliarde metri cubi.

„Prin acest proiect, România va deveni cel mai mare producător din Uniunea Europeană de gaze naturale, lucru care va fi extrem de util și pentru consumatorii casnici, în țara noastră, dar și pentru companiile din țara noastră, în special cele care consumă foarte multe gaze naturale, mă refer la industria petrochimică, cea a îngrășămintelor chimice”, a completat Bogdan Ivan.

Ce înseamnă Neptun Deep

Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, care creează oportunități puternice de dezvoltare pentru țară, potrivit OMV Petrom.

După finalizarea dezvoltării proiectului, Neptun Deep va contribui la securitatea și independența energetică a României, va sprijini tranziția energetică a țării și va susține dezvoltarea economică. Cu un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, Neptun Deep va poziționa România drept cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

Pentru a ilustra dimensiunea proiectului: producția estimată de gaze naturale este echivalentă cu aproximativ de 30 de ori cererea anuală actuală a circa 4,3 milioane de gospodării.

Conducerea operatorului Neptun Deep, OMV Petrom anunțase în urma cu o lună că proiectul progresează conform planului pentru obținerea primelor gaze naturale în 2027.

La data de 10 decembrie, compania anunța că forajul este în curs în zăcământul Pelican Sud pentru a finaliza cele patru sonde de producție, platforma urmând să se mute până la sfârșitul anului la zăcământul Domino, pentru a fora cele șase sonde rămase, în ape de mare adâncime.

Partenerii concesiunii nu au comunicat oficial de la startul investiției în ce parte a anului este estimată începerea producției. Reporterul Mediafax a transmis companiei o solicitare pentru a confirma termenul avansat de ministrul Energiei.