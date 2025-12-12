Cum a reacționat piața după anunțul lui Ilie Bolojan privind negocierea cu OMV Petrom? Grupul a renunțat la arbitrajul internațional, iar statul va încasa mai mulți bani

Anunțul făcut de șeful Executivului miercuri după amiază, după finalizarea negocierii de succes pentru statul român cu oficialii OMV Petrom, s-a simțit în tranzacțiile de pe BVB până la finalul sesiunii de tranzacționare.

OMV Petrom este operator și partener egal, alături de Romgaz, al proiectului de exploare a gazelor naturale în perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră.

Acțiunile OMV Petrom s-au apreciat, chiar dacă într-o măsură foarte mică, în cursul zilei de miercuri, când ce Ilie Bolojan a detaliat contextul și urmările Hotărârii de Guvern adoptate marți seară pentru prelungirea cu doi ani a perioadei de execuție forajului de explorare a gazelor naturale cu sonda Anaconda 1 în perimetrul XIX NEPTUN, din zona de apă adâncă a Mării Neagre. Actul adițional adoptat de executiv prevede ca OMV Petrom să renunțe la litigiul de la Paris și din instanțele românești.

„Am reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Printr-o hotărâre de guvern adoptată aseară și un acord de principiu între guvern și OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, am creat premisele unei relații echilibrate și predictibile care să contribuie la independența energetică a României pentru viitorul apropiat”, a transmis Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, prin acest acord, vor crește cu 40% redevențele pentru petrolul și gazele pe care OMV Petrom le extrage pentru licențele preluate la privatizare, „în acest fel, România va obține o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale”.

La scurt timp după anunțul premierului, OMV Petrom transmis că deschide următorul capitol pentru securitatea energetică a României.

„OMV Petrom a fost si rămâne un partener de durată pentru România în dezvoltarea resurselor naturale ale țării. Istoric, industria petrolieră din România a avut un rol important în economie. Împreună cu statul român, deschidem acum următorul capitol pentru sectorul energetic, asigurând continuitate și creșterea prezenței regionale a României. În această nouă etapă, ne propunem să continuăm explorarea și dezvoltarea de oportunități de amploare pentru resurse de gaze naturale în ape de mare adâncime, concentrându-ne totodată pe continuarea explorării și dezvoltării zăcămintelor mature din România”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Oficialii companiei precizează cu această ocazie că obligațiile istorice de mediu și abandonare conform contractului de privatizare, estimate la aproximativ 600 de milioane de euro, sumă neactualizată, sunt preconizate a fi suportate de OMV Petrom pe propriile costuri.

În ceea ce privește impactul net al celor convenite cu Guvernul României, OMV Petrom precizează acesta este în curs de calculare și va fi comunicat în primul trimestru din 2026.

Impactul pe bursă

Anunțurile de miercuri au fost percepute favorabil de acționari – care primesc dividende din profit – și investitorii de la BVB, după cum arată tranzacțiile din ziua anunțurilor.

Mai concret, acțiunile companiei au crescut miercuri de la 0,9735 de lei, prețul de deschidere, 0,9745 de lei pe acțiune, la ora închiderii bursei.

Este vorba de o creștere de doar 0,1%, dar această creștere, chiar moderată, indică un vot de încredere după negocierile dintre board-ul executiv al companiei și Executiv.

Chiar dacă procentul pare mic, creșterea nominală este semnificativă raportat la numărul de acțiuni (62,3 miliarde).

Astfel, valoarea de piață a crescut miercuri cu 62,3 milioane de lei.

Acțiunile companiei au scăzut cu 0,1% în cursul zilei de joi, iar vineri au stagnat, astfel că, la finalul ultimei sesiuni de tranzacționare, prețul ajunsese fix la nivelul de 0,9735 de lei, cât era miercuri dimineață.

Capitalizarea bursieră a OMV Petrom vineri seara, după închiderea bursei, este de 60.660.407.880,96 lei.

Ce înseamnă Neptun Deep

Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, care creează oportunități puternice de dezvoltare pentru țară, potrivit OMV Petrom.

După finalizarea dezvoltării proiectului, Neptun Deep va contribui la securitatea și independența energetică a României, va sprijini tranziția energetică a țării și va susține dezvoltarea economică. Cu un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, Neptun Deep va poziționa România drept cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

Pentru a ilustra dimensiunea proiectului: producția estimată de gaze naturale este echivalentă cu aproximativ de 30 de ori cererea anuală actuală a circa 4,3 milioane de gospodării.